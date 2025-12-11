CANLI SKOR ANA SAYFA
Gaziantep hava durumu: 11-12 Aralık Gaziantep'te hava nasıl olacak?

Gaziantep hava durumu: 11-12 Aralık Gaziantep'te hava nasıl olacak?

Gaziantep hava durumu: 11-12 Aralık Gaziantep’te hava nasıl olacak? Kentte yaşayanlar tarafından Gaziantep hava durumu yoğun şekilde merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 09:22
Gaziantep hava durumu: 11-12 Aralık Gaziantep'te hava nasıl olacak?

Gaziantep hava durumu: 11-12 Aralık Gaziantep'te hava nasıl olacak? Son günlerde vatandaşlar tarafından en çok sorulan sorulardan biri bu. Gaziantep hava durumu merak ediliyor çünkü bugün ve yarın için hem iş hem sosyal planlarını düzenleyecek olanlar, sıcaklık değerlerini yakından takip ediyor. Meteoroloji tahminlerine göre 11 Aralık günü bulutlu, zaman zaman kapalı bir hava yaşanırken; 12 Aralık'ta puslu ancak daha aydınlık bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların iki gün boyunca 10–11 °C bandında olması, özellikle sabah ve akşam saatlerinde ise ciddi derecede düşmesi nedeniyle Gazianteplilerin soğuk havaya karşı hazırlıklı olması öneriliyor. Peki, Gaziantep'te hava nasıl olacak?

GAZİANTEP'TE HAVA NASIL OLACAK?

Gaziantep'te 11 Aralık günü hava genelde kapalı ve bulutlu olacak, sıcaklık gündüz ~10 °C, gece ~7 °C'ye kadar iniyor. 12 Aralık Cuma ise hava biraz daha açılabilir; gündüz ~11 °C, gece ~2–3 °C ile nispeten serin ve puslu bir hava olabilir. Bu dönemde, özellikle akşam ve sabah saatlerinde sıcaklık düştüğü için hafif mont veya kalın ceket tercih edilmesi, dışarıda zaman geçirecek olanlar için uygun olur.

GAZİANTEP'TE BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji tahminlerine göre 11 Aralık günü bulutlu, zaman zaman kapalı bir hava yaşanırken; 12 Aralık'ta puslu ancak daha aydınlık bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların iki gün boyunca 10–11 °C bandında olması, özellikle sabah ve akşam saatlerinde ise ciddi derecede düşmesi nedeniyle Gazianteplilerin soğuk havaya karşı hazırlıklı olması öneriliyor.

GAZİANTEP 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

