Son dakika deprem haberleri! AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika deprem haberleri... Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde sismik hareketlilik, son zamanlarda artarak devam ederken depremlere karşı önlem almak isteyen vatandaşlar 'son depremler listesi, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?' konularını sıklıkla araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremleri anlık olarak ölçüp verileri resmi sitelerinde paylaşıyor. Biz de bu verileri sizler için haberimizde derledik. İşte 22 Kasım Cumartesi son depremler listesi...

22 KASIM DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

22 Kasım Cumartesi günü, sabah saatlerine kadar kaydedilen 60'ı aşkın depremde, en dikkat çeken gece saatlerinde, Kütahya'da kaydedilen sarsıntı oldu. Yemişli, Simav'ın merkez üssü olduğu sarsıntının şiddeti, Kandilli Rasathanesi tarafından 3,8 olarak açıklandı. Saat 00.34'te yaşanan depremin Kütahya merkez ve çeşitli ilçelerinden hissedildiği öğrenilirken bu sarsıntının ardından aynı bölgede çok sayıda küçük ölçekli sarsıntı kaydedildi. AFAD ise aynı depremin şiddetini 3,5 olarak duyurdu.

