Haberler Haberler Son dakika deprem haberleri! AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak paylaştığı deprem verileri, vatandaşlar tarafından gün içinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sismik haritalar ve fay hareketlerini yakından takip etmek isteyenler için kaydedilen son depremleri derledik. 22 Kasım Cumartesi gününün ilk saatlerinden sabaha dek 60'ı aşkın deprem kaydedildi. Çoğu küçük ölçekli olan bu sarsıntılardan dikkat çekenleri ve son depremler listesi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 07:09
Son dakika deprem haberleri... Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde sismik hareketlilik, son zamanlarda artarak devam ederken depremlere karşı önlem almak isteyen vatandaşlar 'son depremler listesi, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?' konularını sıklıkla araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremleri anlık olarak ölçüp verileri resmi sitelerinde paylaşıyor. Biz de bu verileri sizler için haberimizde derledik. İşte 22 Kasım Cumartesi son depremler listesi...

22 KASIM DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

22 Kasım Cumartesi günü, sabah saatlerine kadar kaydedilen 60'ı aşkın depremde, en dikkat çeken gece saatlerinde, Kütahya'da kaydedilen sarsıntı oldu. Yemişli, Simav'ın merkez üssü olduğu sarsıntının şiddeti, Kandilli Rasathanesi tarafından 3,8 olarak açıklandı. Saat 00.34'te yaşanan depremin Kütahya merkez ve çeşitli ilçelerinden hissedildiği öğrenilirken bu sarsıntının ardından aynı bölgede çok sayıda küçük ölçekli sarsıntı kaydedildi. AFAD ise aynı depremin şiddetini 3,5 olarak duyurdu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

22 Kasım AFAD son depremler listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

22 Kasım son depremler | Kandilli Rasathanesi

1
