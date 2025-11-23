SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem nerede oldu? 23 Kasım Pazar

SON DAKİKA DEPREM | Fay hatlarının yoğun biçimde yer aldığı Türkiye'de sismik hareketlilik son günlerde hız kesmeden sürerken, deprem olasılığına karşı hazırlıklı olmak isteyen vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Şiddeti kaç?" gibi sorulara yanıt aramaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini anlık olarak ölçerek resmi platformlarında kamuoyuyla paylaşıyor. Biz de günün en güncel verilerini sizler için bir araya getirdik. İşte 23 Kasım Pazar gününe ait son depremler listesi ve Türkiye genelindeki sarsıntılara dair tüm detaylar…

23 KASIM DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

23 Kasım Pazar günü, sabah saatlerine kadar kaydedilen 60'ı aşkın depremde, en dikkat çeken gece saatlerinde, Balıkesir'de kaydedilen sarsıntı oldu. Sındırgı merkez üssü olan sarsıntının şiddeti, AFAD tarafından 3,8 olarak açıklandı. Saat 00.29'da yaşanan depremin Balıkesir merkez ve çeşitli ilçelerinden hissedildiği öğrenilirken bu sarsıntının ardından aynı bölgede çok sayıda küçük ölçekli sarsıntı kaydedildi.

