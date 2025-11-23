CANLI SKOR ANA SAYFA
SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem nerede oldu? 23 Kasım Pazar

SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem nerede oldu? 23 Kasım Pazar

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin gün boyunca yayımladığı deprem verileri, vatandaşların en çok takip ettiği başlıkların başında geliyor. Özellikle sismik hareketliliği izlemek, fay hatlarındaki değişimleri anlık olarak görmek isteyenler, kaydedilen her yeni veriyi yakından inceliyor. 23 Kasım Pazar gününün ilk dakikalarından sabah saatlerine kadar Türkiye genelinde 60’tan fazla deprem meydana geldi. Büyük bölümü düşük şiddette hissedilen bu sarsıntılar arasında dikkat çeken hareketler de bulunuyor. Peki, az önce deprem nerede oldu? İşte, 23 Kasım Pazar son depremler...

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 08:03
SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem nerede oldu? 23 Kasım Pazar

SON DAKİKA DEPREM | Fay hatlarının yoğun biçimde yer aldığı Türkiye'de sismik hareketlilik son günlerde hız kesmeden sürerken, deprem olasılığına karşı hazırlıklı olmak isteyen vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Şiddeti kaç?" gibi sorulara yanıt aramaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini anlık olarak ölçerek resmi platformlarında kamuoyuyla paylaşıyor. Biz de günün en güncel verilerini sizler için bir araya getirdik. İşte 23 Kasım Pazar gününe ait son depremler listesi ve Türkiye genelindeki sarsıntılara dair tüm detaylar…

23 KASIM DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

23 Kasım Pazar günü, sabah saatlerine kadar kaydedilen 60'ı aşkın depremde, en dikkat çeken gece saatlerinde, Balıkesir'de kaydedilen sarsıntı oldu. Sındırgı merkez üssü olan sarsıntının şiddeti, AFAD tarafından 3,8 olarak açıklandı. Saat 00.29'da yaşanan depremin Balıkesir merkez ve çeşitli ilçelerinden hissedildiği öğrenilirken bu sarsıntının ardından aynı bölgede çok sayıda küçük ölçekli sarsıntı kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

AFAD deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Kandilli deprem

Fenerbahçe'den Lukaku harekatı!
