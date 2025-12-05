Deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu, nerede? 5 Aralık AFAD, Kandilli

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncelleniyor. 5 Aralık Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren küçük ölçekli 15'i aşkım sarsıntı kayıtlara geçti. Sürekli devam eden sismik hareketlilik sebebiyle meydana gelen düşük şiddetteki depremler, vatandaşlar tarafından hissedilmezken bu kayıtlardan en şiddetlisi Akdeniz'deki 3,0 büyüklüğündeki sarsıntı oldu. İşte detaylar...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, ülkemiz 5 Aralık Cuma gününe sarsıntılarla başladı. Gece saat 01.24'te merkez üssü Akdeniz olan sarsıntı, vatandaşlar tarafından hissedilmedi. Şiddeti 3,0 olarak ölçülen ve daha sonra Kandilli Rasathanesi tarafından 2,8 olarka güncellenen deprem, yerin 30 km derinliğinde kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ için tıklayın

👉 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ için tıklayın👈