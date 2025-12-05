CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu, nerede? 5 Aralık AFAD, Kandilli

Deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu, nerede? 5 Aralık AFAD, Kandilli

Son dakika deprem haberleri... 5 Aralık Cuma günü ülke genelinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fay hatları üzerine kurulu ülkemizde sismik hareketler sıklıkla görülürken günün ilk saatlerinden sabaha dek ülke genelinde, tamamı küçük ölçekli olmak üzere 15'e yakın sarsıntı kaydedildi. Bunlardan en dikkat çekeni Akdeniz'de kaydedilirken 5 Aralık son depremler listesini sizler için haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 11:52 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 07:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu, nerede? 5 Aralık AFAD, Kandilli

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncelleniyor. 5 Aralık Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren küçük ölçekli 15'i aşkım sarsıntı kayıtlara geçti. Sürekli devam eden sismik hareketlilik sebebiyle meydana gelen düşük şiddetteki depremler, vatandaşlar tarafından hissedilmezken bu kayıtlardan en şiddetlisi Akdeniz'deki 3,0 büyüklüğündeki sarsıntı oldu. İşte detaylar...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, ülkemiz 5 Aralık Cuma gününe sarsıntılarla başladı. Gece saat 01.24'te merkez üssü Akdeniz olan sarsıntı, vatandaşlar tarafından hissedilmedi. Şiddeti 3,0 olarak ölçülen ve daha sonra Kandilli Rasathanesi tarafından 2,8 olarka güncellenen deprem, yerin 30 km derinliğinde kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ için tıklayın

AFAD son depremler listesi 5 Aralık

👉 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ için tıklayın👈

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 5 Aralık

AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Nunez bombası!
B. Dortmund'un yıldızı Cimbom'a!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Son dakika! 11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’ndan geçti! 55 bin mahkuma 3 yıl erken tahliye
O yıldızın G.Saray'a transferi için Osimhen referans!
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası'nda torbalar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda torbalar belli oldu! 01:07
F.Bahçe'den o isme 3 maç men cezası! F.Bahçe'den o isme 3 maç men cezası! 01:07
G.Saray'dan TFF'ye tepki! G.Saray'dan TFF'ye tepki! 01:07
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! 01:07
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:07
Pana Başkanı F.Bahçe için hükmen galibiyet istedi! Pana Başkanı F.Bahçe için hükmen galibiyet istedi! 01:07
Daha Eski
Alanyaspor Çorum'da turladı! Alanyaspor Çorum'da turladı! 01:07
Antalya Silifke'de turladı! Antalya Silifke'de turladı! 01:07
Olympiakos - F.Bahçe Beko maçı ertelendi! Olympiakos - F.Bahçe Beko maçı ertelendi! 01:07
Nijerya efsanesi açıkladı! İşte Osimhen'i isteyen dünya devi Nijerya efsanesi açıkladı! İşte Osimhen'i isteyen dünya devi 01:07
Belözoğlu'nun yeni takımı resmen belli oldu! Belözoğlu'nun yeni takımı resmen belli oldu! 01:07
Gaziantep FK Yalova'da gruplara kalmayı başardı! Gaziantep FK Yalova'da gruplara kalmayı başardı! 01:07