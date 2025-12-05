Kapalı Çarşı altın fiyatları | Gram altın ne kadar? 5 Aralık Cuma

CANLI SKOR ANA SAYFA
Altın fiyatlarında son durum... FED'in Aralık ayında faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken altın piyasası yukarı yönlü seyrini hızlandırdı. Haftaya yükselişle başlayarak son 6 haftanın zirvesine ulaşan gram, çeyrek, yarım altın fiyatları için araştırmalar da hız kazandı. Haftanın 4. gününü 5 bin 809 TL civarında kapatan sarı madenin 5 Aralık Cuma günü anlık canlı alış ve satış fiyatları merak ediliyor. İşte altında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:52 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) Aralık ayında açıklayacağı faiz kararı merakla beklenirken ekonomistler, faizde indirimin kesinleştiğini ifade ediyor. Altın fiyatlarına büyük etkisi bulunan faizin düşme sinyallerinin ardından değerli madende yukarı yönlü seyir başladı. Haftayı yükselişle açan ve son 6 haftanın zirvesine ulaşan altın fiyatları, 'güvenli liman' olması sebebiyle en çok rağbet gören yatırım araçları arasında yer alıyor. Peki 5 Aralık Cuma altında son durum ne? İşte anlık canlı altın kuru takibi...

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.746,64 TL

GRAM ALTIN SATIŞ:

5.747,42 TL

Canlı altın fiyatları 5 Aralık 2025

5 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,44 (Alış) - 42,53 (Satış)

◼EURO: 49,42 (Alış) - 49,64 (Satış)

◼STERLİN: 56,57 (Alış) - 56,80 (Satış)

Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? (5 Aralık)

PİYASALAR GÜNÜ NASIL KAPATTI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 118,31 puan azalarak 10.918,51 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 7,76 puan ve yüzde 0,07 azalışla 11.029,06 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.896,69 puanı, en yüksek 11.077,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 değer kaybederek 10.918,51 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 182,21 puan ve yüzde 1,52 azalışla 11.830,13 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,52, hizmetler endeksi yüzde 0,50 vve teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 64'ü geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Halk Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 202 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 202 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 5 milyon 809 bin 999 lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,10, bileşik getirisi yüzde 38,18 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3474, satışta 42,5171 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3406, satışta 42,5102 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1672, sterlin/dolar paritesi 1,3376 ve dolar/yen paritesi 154,687 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 azalışla 62,7 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (5 ARALIK)

Gram Altın Alış: 5.749,15₺

Gram Altın Satış: 5.749,92

Çeyrek Altın Alış: 9.472,00

Çeyrek Altın Satış:9.564,00

Yarım Altın Alış: 18.944,00

Yarım Altın Satış: 19.128,00₺

Tam Altın Alış: 37.198,53₺

Tam Altın Satış: 37.932,75₺

Ata Altın Alış: 38.360,98

Ata Altın Satış: 39.329,04₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.301,44

22 Ayar Bilezik Satış: 5.328,34

Gümüş Alış: 78,79₺

Gümüş Satış: 78,86₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 5 Aralık Cuma günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.

