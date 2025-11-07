Ankara ASKİ 7 Kasım su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar bugün su kesintileri nedeniyle zor anlar yaşıyor. ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) yaptığı açıklamaya göre, 7 Kasım 2025 Cuma günü bazı ilçelerde planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. ASKİ 7 Kasım su kesintisi listesi incelendiğinde, Mamak, Çankaya, Altındağ, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kesintilerin akşam saatlerine kadar süreceği bildiriliyor. Kesinti bölgelerinde boru hattı onarımı, basınç ayarı ve vana değişimi işlemleri yapıldığı açıklandı. Başkent genelinde arıza onarım çalışmaları sürerken, "Ankara ASKİ 7 Kasım su kesintisi", "Ankara sular ne zaman gelecek?" aramaları sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ açıklamasına göre; Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Altındağ, Pursaklar ve Gölbaşı ilçelerinde farklı saat aralıklarında su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin, arızalı hatların yenilenmesi ve yeni bağlantıların devreye alınması nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ 7 KASIM CUMA