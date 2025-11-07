CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Ankara ASKİ 7 Kasım su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara ASKİ 7 Kasım su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara’da 7 Kasım Perşembe günü bazı ilçelerde yaşanan su kesintileri, vatandaşların günlük yaşamını etkiledi. ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kent genelinde birçok bölgede su kesintisi uygulanıyor. ASKİ’nin resmi duyurusuna göre; Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Altındağ ve Mamak ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren su kesintisi başladı. Kesintilerin nedeni, altyapı yenileme, vana değişimi ve boru hattı onarımı olarak açıklandı. Peki, 7 Kasım Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 09:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ankara ASKİ 7 Kasım su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar bugün su kesintileri nedeniyle zor anlar yaşıyor. ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) yaptığı açıklamaya göre, 7 Kasım 2025 Cuma günü bazı ilçelerde planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. ASKİ 7 Kasım su kesintisi listesi incelendiğinde, Mamak, Çankaya, Altındağ, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kesintilerin akşam saatlerine kadar süreceği bildiriliyor. Kesinti bölgelerinde boru hattı onarımı, basınç ayarı ve vana değişimi işlemleri yapıldığı açıklandı. Başkent genelinde arıza onarım çalışmaları sürerken, "Ankara ASKİ 7 Kasım su kesintisi", "Ankara sular ne zaman gelecek?" aramaları sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ açıklamasına göre; Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Altındağ, Pursaklar ve Gölbaşı ilçelerinde farklı saat aralıklarında su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin, arızalı hatların yenilenmesi ve yeni bağlantıların devreye alınması nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ 7 KASIM CUMA

  • ETİMESGUT

    Arıza Tarihi: 7.11.2025 09:15:00

    Tamir Tarihi: 7.11.2025 14:00:00

    • Detay: Etimesgut İlçesi Turkuaz Mahallesi Parlamenterler Golf Life Site önünde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Turkuaz Nilüfer Adası ve çevresi

  • ÇANKAYA

    Arıza Tarihi: 7.11.2025 09:10:00

    Tamir Tarihi: 7.11.2025 17:00:00

    Detay: Çankaya ilçesi : Üniversiteler mahallesi İhsan doğramacı bulvarı ile 1623 sokak köşede bulunan Q160'lik pe boru arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

    Etkilenen Yerler: üniversiteliler mahallesi Üst kotları tamamı

  • GÖLBAŞI

    Arıza Tarihi: 7.11.2025 09:20:00

    Tamir Tarihi: 12.11.2025 12:00:00

    Detay: Gölbaşı İlçesi Taşpınar Mahallesi 2886 Sokak Ø110 luk hdpe içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

    Etkilenen Yerler: Taşpınar Mahallesi bir kısmı. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

  • POLATLI

    Arıza Tarihi: 7.11.2025 09:30:00

    Tamir Tarihi: 7.11.2025 23:55:00

    Detay: Sayın Abonelerimiz; Polatlı ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Söz konusu durumun saat 23:55 sularında normale dönmesi beklenmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz

    Etkilenen Yerler: Polatlı Geneli

  • POLATLI

    Arıza Tarihi: 7.11.2025 09:45:00

    Tamir Tarihi: 7.11.2025 15:00:00

    Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Girne Sokak üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mahallesi Bir Kısmı

Ömer Üründül’den Tedesco’ya eleştiri!
İdefix-REKLAM
DİĞER
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki ilk 8 ihtimalini duyurdular! İşte yeni oran...
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Çekya basını F.Bahçe maçını manşetlere taşıdı!
F.Bahçe'den orta saha atağı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrum FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Bodrum FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda? 10:14
G.Saray'dan dev prim hamlesi! G.Saray'dan dev prim hamlesi! 10:13
F.Bahçe'den orta saha atağı F.Bahçe'den orta saha atağı 09:58
Sarıyer - Van Spor FK maçı detayları! Sarıyer - Van Spor FK maçı detayları! 09:57
Çekya basını F.Bahçe maçını manşetlere taşıdı! Çekya basını F.Bahçe maçını manşetlere taşıdı! 09:55
Gençlerbirliği - Başakşehir maçı detayları! Gençlerbirliği - Başakşehir maçı detayları! 09:49
Daha Eski
Usta yazardan F.Bahçe'nin yıldızlarına eleştiri! Usta yazardan F.Bahçe'nin yıldızlarına eleştiri! 08:55
Bugün kimin maçı var? Bugün kimin maçı var? 08:19
Bahis operasyonunda 17 hakem için gözaltı kararı! Bahis operasyonunda 17 hakem için gözaltı kararı! 08:15
F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! 01:54
F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! 01:54
Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı 01:54