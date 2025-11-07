Ankara ASKİ 7 Kasım su kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar bugün su kesintileri nedeniyle zor anlar yaşıyor. ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) yaptığı açıklamaya göre, 7 Kasım 2025 Cuma günü bazı ilçelerde planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. ASKİ 7 Kasım su kesintisi listesi incelendiğinde, Mamak, Çankaya, Altındağ, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kesintilerin akşam saatlerine kadar süreceği bildiriliyor. Kesinti bölgelerinde boru hattı onarımı, basınç ayarı ve vana değişimi işlemleri yapıldığı açıklandı. Başkent genelinde arıza onarım çalışmaları sürerken, "Ankara ASKİ 7 Kasım su kesintisi", "Ankara sular ne zaman gelecek?" aramaları sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...
ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ASKİ açıklamasına göre; Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Altındağ, Pursaklar ve Gölbaşı ilçelerinde farklı saat aralıklarında su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin, arızalı hatların yenilenmesi ve yeni bağlantıların devreye alınması nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.
ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ 7 KASIM CUMA
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 7.11.2025 09:15:00
Tamir Tarihi: 7.11.2025 14:00:00
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 7.11.2025 09:10:00
Tamir Tarihi: 7.11.2025 17:00:00
Detay: Çankaya ilçesi : Üniversiteler mahallesi İhsan doğramacı bulvarı ile 1623 sokak köşede bulunan Q160'lik pe boru arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
Etkilenen Yerler: üniversiteliler mahallesi Üst kotları tamamı
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 7.11.2025 09:20:00
Tamir Tarihi: 12.11.2025 12:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Taşpınar Mahallesi 2886 Sokak Ø110 luk hdpe içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Taşpınar Mahallesi bir kısmı. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
POLATLI
Arıza Tarihi: 7.11.2025 09:30:00
Tamir Tarihi: 7.11.2025 23:55:00
Detay: Sayın Abonelerimiz; Polatlı ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Söz konusu durumun saat 23:55 sularında normale dönmesi beklenmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz
Etkilenen Yerler: Polatlı Geneli
POLATLI
Arıza Tarihi: 7.11.2025 09:45:00
Tamir Tarihi: 7.11.2025 15:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Girne Sokak üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mahallesi Bir Kısmı
Detay: Etimesgut İlçesi Turkuaz Mahallesi Parlamenterler Golf Life Site önünde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Turkuaz Nilüfer Adası ve çevresi