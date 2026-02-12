TOKİ Bolu kura çekimi canlı izle: Saat kaçta, nasıl izlenir? Canlı yayın ekranı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bolu’da sosyal konut heyecanı zirvede! TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bolu merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 1.950 konutun hak sahipleri, 12 Şubat 2026 Perşembe günü çekilecek kura ile belirleniyor. Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen ve TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan çekilişle, binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşecek. İşte Bolu TOKİ kura çekimini saniye saniye takip edebileceğiniz canlı yayın bağlantısı ve ilçelere göre konut sayıları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 09:25
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde sıra Bolu'ya geldi. 12 Şubat Perşembe günü Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda noter denetiminde başlatılacak çekiliş, bölge halkı tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Toplamda 1.950 konut için düzenlenen kura maratonunda, Bolu Merkez başta olmak üzere Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan gibi pek çok ilçede hak sahipleri noter huzurunda tek tek belirlenecek. Şeffaflık adına kurumun sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı yayınlanan törenle, Bolu'nun yeni ev sahipleri dijital ekranlarda duyurulacak. İşte Bolu 12 Şubat Perşembe TOKİ kura çekilişi...

👉TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE👈

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bolu TOKİ sosyal konut kura çekilişi, açıklanan takvim doğrultusunda 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00'de yapılacaktır. Gün boyunca sürecek çekilişlerle 1.950 konutun tamamı için asil ve yedek isimler belirlenecektir.

TOKİ BOLU CANLI YAYINI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Çekilişi canlı takip etmek isteyen vatandaşlar aşağıdaki kanalları kullanabilir:

YouTube: TOKİ Resmi YouTube kanalı üzerinden kesintisiz ve canlı yayın.

TOKİ TV: Kurumun resmi web sitesindeki canlı yayın sekmesi.

Sosyal Medya: TOKİ'nin resmi X (Twitter) ve Facebook hesapları üzerinden anlık paylaşımlar.

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ | TIKLA İZLE

TOKİ BOLU HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

  • Bolu Merkez: 1200 konut

  • Dörtdivan: 125 konut

  • Gerede: 250 konut

  • Kıbrıscık: 50 konut

  • Mengen: 100 konut

  • Mudurnu Taşkesti: 100 konut

  • Yeniçağa: 125 konut

