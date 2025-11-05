İstanbul barajlarında son durum | İSKİ 5 Kasım baraj doluluk oranları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İstanbul'da baraj doluluk oranları, 5 Kasım Çarşamba günü itibarıyla yüzde 22,24 olarak ölçüldü. 3 gün boyunca sürecek yağışlarla birlikte su seviyesinin artması beklenirken kritik seviyede ilerleyen doluluk miktarının kış yağışlarıyla artması bekleniyor. Bu yıl İzmir ve Bursa'daki bazı barajlarda doluluk oranının 0'a inmesiyle bu kentlerde su kesintileri uygulanırken uzmanlar, İstanbul halkını da suyu tasarruflu kullanmaları konusunda sık sık uyarıyor. İşte 5 Kasım baraj doluluk oranları...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 5 KASIM 2025

İSKİ'nin verilerine göre, 5 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 22,24 olarak ölçüldü. Düne göre düşüş kaydedilen su seviyesi, kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Geçen senelerde ise aynı tarihte baraj doluluk oranları şöyle ölçülmüştü:

4 Kasım 2025: %22,36

4 Kasım 2024: %30,93

4 Kasım 2023: %17,5

4 Kasım 2022: %39,73

4 Kasım 2021: %44,94

4 Kasım 2020: %29,23

4 Kasım 2019: %41,64

4 Kasım 2018: %49,56

4 Kasım 2017: %56,36

4 Kasım 2016: %37,61

4 Kasım 2015: %68,75

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR 5 KASIM?

Ömerli Barajı: %18,08

Darlık Barajı: %33,64

Elmalı Barajı: %52,55

Terkos Barajı: %25,05

Alibey Barajı: %11,12

Büyükçekmece Barajı: %25,88

Sazlıdere Barajı: %23,2

Istrancalar Barajı: %19,42

Kazandere Barajı: %1,76

Pabuçdere Barajı: %4,8