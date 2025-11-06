İSKİ baraj doluluk oranları (6 Kasım 2025)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İstanbul'un su kaynakları arasında kritik rol oynayan barajların doluluk seviyeleri, kuraklık endişelerinin arttığı son dönemlerde İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor. İSKİ'nin resmi web sitesinden alınan 6 Kasım Perşembe gününe dair verilere göre, genel doluluk oranı yüzde 22,19'a geriledi. Bir önceki güne kıyasla yüzde 0,5'lik bir azalma gözlenen barajlarda, en alarm verici durum Kazandere Barajı'nda yaşanıyor. İşte detaylar...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 6 KASIM 2025

İSKİ'nin güncel verilerine dayanarak, 6 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 22,19 seviyesinde kaydedildi. Bir önceki güne göre belirgin bir gerileme yaşanan su rezervleri, hâlâ tehlike çanlarının çaldığı eşiklerde dolaşıyor. Öte yandan, geçmiş yılların aynı gününe dair doluluk oranları ise şu şekilde gerçekleşmişti:

5 Kasım 2025: %22,24

5 Kasım 2024: %30,7

5 Kasım 2023: %17,29

5 Kasım 2022: %39,49

5 Kasım 2021: %44,73

5 Kasım 2020: %29,4

5 Kasım 2019: %41,38

5 Kasım 2018: %49,23

5 Kasım 2017: %56,26

5 Kasım 2016: %37,5

5 Kasım 2015: %68,58

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR 6 KASIM?

Ömerli Barajı: %18,13

Darlık Barajı: %33,37

Elmalı Barajı: %52,34

Terkos Barajı: %24,79

Alibey Barajı: %11,12

Büyükçekmece Barajı: %25,72

Sazlıdere Barajı: %22,91

Istrancalar Barajı: %19,34

Kazandere Barajı: %1,9

Pabuçdere Barajı: %4,86