Okullar yarın tatil mi? SON DAKİKA! 12 Ocak Pazartesi okullar tatil edildi mi?

12 Ocak Pazartesi günü için öğrenciler ve veliler merak içinde. Okullar yarın tatil mi olacak? Valiliklerden 12 Ocak Pazartesi için bir tatil kararı geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde okullar tatil mi edildi? sorularının cevabı merak ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 15:27
Okullar tatil mi? 12 Ocak okullar tatil edilecek mi? Kar haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Kar yağışının şehir genelinde etkili olup olmayacağı, ulaşımı zorlaştırıp zorlaştırmayacağı ve günlük hayatı nasıl etkileyeceği soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi günü İstanbul'da okullar kar tatili olacak mı? Valiliklerden okullarla ilgili bir tatil açıklaması gelecek mi? Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilir mi? Detaylar haberimizde...

OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Pazartesi günü 12 Ocak 2026 için öğrenciler ve veliler "yarın okullar tatil mi?" diye araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı şehirlerde Pazartesi günü kar ve olumsuz hava koşulları bekleniyor; fakat valiliklerden okulların tatil edildiğine dair resmî açıklama henüz gelmemiştir.

METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgârın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden, ilerleyen saatlerde ise Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden etkili olması bekleniyor. Rüzgârın yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, saatte 50 ila 80 kilometre hızla esebileceği bildirildi.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının, batı bölgelerde 5 ila 7 derece azalması, Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

12 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
