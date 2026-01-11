Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor bu akşam neden yok?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Survivor 11 Ocak akşamı var mı? sorusu izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Yayın akışında Survivor'ın yeni bölümünün yer almaması, programın neden yayınlanmadığı sorusunu gündeme getirdi. Survivor yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, güncel yayın akışı takip edilerek öğrenilebiliyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? İşte cevabı...

TV8 YAYIN AKIŞI 11 OCAK 2026

06:00 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

17:30 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:15 Gençlik Rüzgarı

11 OCAK SURVIVOR BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Survivor 2026, 11 Ocak Pazar akşamı yayınlanmayacak. Yarışmanın yeni bölümü yerine TV ekranlarında MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak.

MasterChef Türkiye All Star'da şampiyonun belli olacağı büyük final maratonu nedeniyle yayın akışında değişikliğe gidildi. Final haftası kapsamında düzenlenen özel "Altın Kupa" haftası sona erdikten sonra Survivor 2026'nın yeniden ekrana dönmesi planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasındaki dokunulmazlık mücadelelerinin 12 Ocak Pazartesi günü itibarıyla prime time kuşağında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Survivor 2026, kaldığı yerden rekabet dolu bölümleriyle devam edecek.