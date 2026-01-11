Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor bu akşam neden yok?

Survivor 11 Ocak akşamı var mı? sorusu izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Yayın akışında Survivor'ın yeni bölümünün yer almaması, programın neden yayınlanmadığı sorusunu gündeme getirdi. Survivor yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, güncel yayın akışı takip edilerek öğrenilebiliyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? İşte cevabı...
TV8 YAYIN AKIŞI 11 OCAK 2026
06:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
17:30 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
11 OCAK SURVIVOR BUGÜN VAR MI, YOK MU?
Survivor 2026, 11 Ocak Pazar akşamı yayınlanmayacak. Yarışmanın yeni bölümü yerine TV ekranlarında MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak.
MasterChef Türkiye All Star'da şampiyonun belli olacağı büyük final maratonu nedeniyle yayın akışında değişikliğe gidildi. Final haftası kapsamında düzenlenen özel "Altın Kupa" haftası sona erdikten sonra Survivor 2026'nın yeniden ekrana dönmesi planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasındaki dokunulmazlık mücadelelerinin 12 Ocak Pazartesi günü itibarıyla prime time kuşağında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Survivor 2026, kaldığı yerden rekabet dolu bölümleriyle devam edecek.