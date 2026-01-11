Erzurumspor FK deplasmanda Sivasspor'u 2 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi konuk ekip Erzurumspor FK, 41. dakikada Benhur Keser ve 90. dakikada Giovanni Crociata'nın gollerile 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekipte Özkan Yiğiter 29. dakikada kırmızı kart gördü.
Erzurumspor FK puanını 36 yaptı. Sivasspor ise 25 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada rakibine sert faul yapan Özkan Yiğiter, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
41. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Benhur Keser, sert vuruş ile topu ağlara gönderdi. 0-1
50. dakikada Kimpioka ile paslaşan Malle, ceza sahası dışından şutunu çekti, top az farkla auta çıktı.
81. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Roriguez'in şutunda Göktuğ'u gole izin vermedi.
90+3. dakikada Giovanni Crociata ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2