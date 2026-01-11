CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Opet!

Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Opet!

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 17:40 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 18:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Opet!

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup eden Fenerbahçe Opet kupayı tarihinde 15'inci kez kazanarak kendisine ait olan rekoru tazeledi: . Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final organizasyonunun finalinde ezeli rakipler derbide karşı karşıya geldi. İki takım taraftarlarının tıklım tıklım doldurduğu finali Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi de sarı-lacivertli takımın benchinin arkasında izledi. Dün futbolda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa finalinde de Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan sarı-lacivertlilerde taraftarlar Başkan Sadettin Saran'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Saran da taraftarların tezahüratlarına alkışlarla yanıt verdi. Başkan Saran maç boyunca mücadeleyi ayakta büyük heyecanla takip etti. Fenerbahçe baştan sona üstün götürdüğü finalde Galatasaray önünde ilk periyodu 21-16, devreyi 47-35, üçüncü periyodu da 63-55 önde geçti. Sarı-lacivertlilerde Meeseman 17, Rubert 16, Mc Bride 15 sayı attı. Fenerbahçeliler maç sonunda takımı, "Şampiyon" tezahüratlarıyla bağırlarına basarken, Başkan Saran'a da tezahürat yaptı.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

FENERBAHÇE OPET: Sevgi 7, Olcay 3, Meesseman 17, Rupert 16, Mc Bride 15, Gabrielle Williams 6, Alperi 3, Mccovan 11, Allemand 8, Meltem

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Smalls 4, Elizabeth Williams 15, Oblak 13, Ayşe 11, Elif 2, Sude, Gökşen 6, Derin, Zeynep Şevval, Juhasz 5, Kuier 10

1'İNCİ PERİYOT: 21-16

İLK YARI: 47-35

3ÜNCÜ PERİYOT: 63-55

Derbide performansıyla ilgiyi üzerine çekti!
Atalanta'dan Lookman açıklaması! F.Bahçe ile görüşmeler...
DİĞER
Beşiktalı Vaclav Cerny'den SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Süper Lig beni fazlasıyla şaşırttı"
Başkan Erdoğan'dan Hane İslam Eserleri Sergisi'nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: "Bu neslin artması lazım"
G.Saray Hakan'dan vazgeçmiyor!
G.Saray'dan derbi sonrası önemli açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon F.Bahçe Opet! Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon F.Bahçe Opet! 17:39
Hellas Verona-Lazio maçı bilgileri Hellas Verona-Lazio maçı bilgileri 17:13
G.Saray transferi açıkladı! G.Saray transferi açıkladı! 17:10
Parma Lecce deplasmanında galip! Parma Lecce deplasmanında galip! 17:09
F.Bahçe'den geçmiş olsun paylaşımı! F.Bahçe'den geçmiş olsun paylaşımı! 17:03
Arroyo'dan Beşiktaş dönemine dair flaş açıklama! Arroyo'dan Beşiktaş dönemine dair flaş açıklama! 17:00
Daha Eski
G.Saray'da Koopmeiners gelişmesi! G.Saray'da Koopmeiners gelişmesi! 16:54
F.Bahçe resmen açıkladı! F.Bahçe resmen açıkladı! 16:43
G.Saray Hakan'dan vazgeçmiyor! G.Saray Hakan'dan vazgeçmiyor! 16:37
12 Ocak Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 12 Ocak Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 16:30
Sarıyer son nefeste! Sarıyer son nefeste! 16:16
Levante Espanyol maçı bilgileri Levante Espanyol maçı bilgileri 16:15