Haberler Haberler Deprem son dakika | 1 Kasım az önce deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde? - AFAD, Kandilli son depremler

Deprem son dakika | 1 Kasım az önce deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde? - AFAD, Kandilli son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak paylaştığı son depremler listesine göre, Türkiye yeni güne depremlerle başladı. 1 Kasım Cumartesi gününün ilk saatlerinden sabaha kadar çeşitli yerlerde 50'yi aşkın küçük ölçekli deprem kaydedilirken bunlardan en dikkat çekenleri Ege Denizi, Balıkesir ve Mardin'de yaşanan sarsıntılar oldu. Tamamı 4'ün altında kaydedilen depremler ile anlık olarka takip edebileceğiniz son depremler listesini haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 07:16 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 08:21
Deprem son dakika | 1 Kasım az önce deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde? - AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM SON DAKİKA | Deprem tehdidiyle sürekli karşı karşıya olan ülkemizde, son olarak 27 Ekim'de Balıkesir'de yaşanan 6,1 şiddetindeki sarsıntının ardından dört bir yanda küçük ölçekli depremler devam ediyor. Balıkesir'de artçı sarsıntıların şiddetini zaman zaman 4'ün üzerine yükselirken farklı illerde de gün içinde fay hareketlerinden kaynaklı depremler meydana gelebiliyor. 1 Kasım Cumartesi günü, gece saatlerinden sabah kadar çeşitli illerde 50'nin üzerinde deprem kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle son depremler listesini sizler için derledik.

Balıkesir'de korkutan deprem: AFAD şiddetini açıkladı | TIKLA - OKU

1 KASIM AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

1 Kasım Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kaydedilen depremler arasında en dikkat çekicileri şunlar oldu: Ege Denizi, saat 05.09'da 2,8'lik şiddetle sarsıldı. 16.3 km derinlikte gerçekleşen depremin, 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının artçısı olduğu düşünülüyor. 27 Ekim'deki 6,1'lik depremin merkez üssü olan Balıkesir'de de geceden sabaha kadar hissedilemeyecek düzeyde çok sayıda sarsıntı meydana geldi. 04.37'de 3,3, 03.51'de 3,6 ve 03.50'de 3,8 şiddetinde depremler yaşanan Balıkesir'in yanı sıra AFAD, gece 01.04'te Mardin merkezli 3,2 şiddetindeki depremi de kayıtlara geçti.

AFAD SON DEPREMLER | TIKLA - ANLIK TAKİP ET

KANDİLLİ RASATHANESİ son depremler için TIKLAYIN

AFAD 1 Kasım son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi 1 Kasım son depremler listesi

