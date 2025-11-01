Deprem son dakika | 1 Kasım az önce deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde? - AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM SON DAKİKA | Deprem tehdidiyle sürekli karşı karşıya olan ülkemizde, son olarak 27 Ekim'de Balıkesir'de yaşanan 6,1 şiddetindeki sarsıntının ardından dört bir yanda küçük ölçekli depremler devam ediyor. Balıkesir'de artçı sarsıntıların şiddetini zaman zaman 4'ün üzerine yükselirken farklı illerde de gün içinde fay hareketlerinden kaynaklı depremler meydana gelebiliyor. 1 Kasım Cumartesi günü, gece saatlerinden sabah kadar çeşitli illerde 50'nin üzerinde deprem kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle son depremler listesini sizler için derledik.

1 KASIM AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

1 Kasım Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kaydedilen depremler arasında en dikkat çekicileri şunlar oldu: Ege Denizi, saat 05.09'da 2,8'lik şiddetle sarsıldı. 16.3 km derinlikte gerçekleşen depremin, 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının artçısı olduğu düşünülüyor. 27 Ekim'deki 6,1'lik depremin merkez üssü olan Balıkesir'de de geceden sabaha kadar hissedilemeyecek düzeyde çok sayıda sarsıntı meydana geldi. 04.37'de 3,3, 03.51'de 3,6 ve 03.50'de 3,8 şiddetinde depremler yaşanan Balıkesir'in yanı sıra AFAD, gece 01.04'te Mardin merkezli 3,2 şiddetindeki depremi de kayıtlara geçti.

