Balıkesir beşik gibi | AFAD şiddetini açıkladı: Balıkesir'de korkutan deprem (1 Kasım 2025)

Deprem son dakika... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. 27 Ekim'deki 6,1 şiddetindeki depremijn ardından sürekli artçıların yaşandığı kentte, az önce kaydedilen depremin şiddetini AFAD 4,2 olarak açıkladı. 6,79 km derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM

AFAD'ın şiddetini 4,2 olarak açıkladığı deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından 4,4 olarak ölçüldü. Saat 07.58'de ve 6,79 km derinlikte yaşanan sarsıntının merkez üssü Bayraklı, Sındırgı olarak açıklandı. Bu depremden 2 dakika sonra, aynı bölgede bu kez de 3,1 şiddetinde deprem kaydedildi.

BALIKESİR DEPREM HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

27 Ekim'de meydana gelen 6,1 şiddetindeki depremin artçıları olduğu düşünülen 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Aydın ve Bursa'nın bazı ilçelerinde de hissedilen sarsıntının ardından AFAD, olumsuz bir ihbar alındığına ilişkin açıklama yapmadı.