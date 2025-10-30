CANLI SKOR ANA SAYFA
Deprem son dakika AFAD | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem son dakika AFAD | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi son depremler

Çok sayıda fay hattının üzerinde kurulu ülkemizde sıklıkla meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Gün içinde çok sayıda küçük ölçekli deprem kaydeden AFAD ve Kandilli Rasathanesi, sarsıntıları anlık olarak ölçerek internet sitesinde yayımlıyor. Buna göre, 30 Ekim Perşembe gününün ilk saatlerinde kaydedilen depremler arasında en dikkat çekenleri, Balıkesir'deki 3.0 şiddetindekiler oldu. Sabahın ilk saatlerinde Kütahya Simav'da da 3,1 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Ancak Kandilli Rasathanesi, açıklamanın ardından depremin şiddetini 2,9 olarak revize etti. İşte günün önemli sarsıntıları ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 07:22
Deprem son dakika AFAD | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi son depremler

Fay hatlarındaki hareketlilik sebebiyle güni çinde çok sayıda deprem yaşanan ülkemizde, 30 Ekim Perşembe günü, sabah saatlerine kadar küçük ölçekli yaklaşık 90 deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesinde, en dikkat çeken sarsıntılar Kütahya Simav'da gerçekleşen 3,1 şiddetindeki (2,9 olarak revize edildi), Balıkesir Sındırgı'da 5 dakika arayla meydana gelen 3,3 ve 3,0 şiddetindeki depremler ve yine Balıkesir'deki 3,2 ve 3,5 büyüklüğündeki sarsıntılar oldu. İşte son depremler...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim günü saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. İstanbul, İzmir, Aydın, Manisa, Sakarya ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından bölgede, küçük ölçekli çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce meydana gelen, hemen hemen aynı büyüklükteki depremden olumsuz etkilenen ve kullanılmayan 3 binanın ve 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını belirtti. Bu binalarda yaşayan olmadığı öğrenilirken depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER | TIKLA - ANLIK TAKİP ET

KANDİLLİ RASATHANESİ son depremler için TIKLAYIN

