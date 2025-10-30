Deprem son dakika AFAD | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi son depremler

Fay hatlarındaki hareketlilik sebebiyle güni çinde çok sayıda deprem yaşanan ülkemizde, 30 Ekim Perşembe günü, sabah saatlerine kadar küçük ölçekli yaklaşık 90 deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesinde, en dikkat çeken sarsıntılar Kütahya Simav'da gerçekleşen 3,1 şiddetindeki (2,9 olarak revize edildi), Balıkesir Sındırgı'da 5 dakika arayla meydana gelen 3,3 ve 3,0 şiddetindeki depremler ve yine Balıkesir'deki 3,2 ve 3,5 büyüklüğündeki sarsıntılar oldu. İşte son depremler...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim günü saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. İstanbul, İzmir, Aydın, Manisa, Sakarya ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından bölgede, küçük ölçekli çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce meydana gelen, hemen hemen aynı büyüklükteki depremden olumsuz etkilenen ve kullanılmayan 3 binanın ve 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını belirtti. Bu binalarda yaşayan olmadığı öğrenilirken depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

