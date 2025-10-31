CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim Cuma nerede deprem oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli son depremler listesi



Fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde her gün küçük ölçekli sarsıntılar meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitelerinde bu depremler hakkında bilgiler anlık olarak paylaşılırken 31 Ekim Cuma günü, en çok dikkat çeken sarsıntılar arasında Marmara Denizi'nde kaydedilen yer aldı. AFAD, Maramara Denizi açıklarında kaydedilen depremin şiddetini 2,8 olarak duyururken Kandilli Rasathanesi ise 3,0 olarak ölçtü. Öte yandan sabahın ilk saatlerinde Balıkesir'de 3,8 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi. İşte 31 Ekim Cuma son depremler ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 07:13


AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye güne yine depremlerle başladı. Küçük şiddetteki sarsıntıların yaşandığı günün ilk saatlerinden sabah saatlerine kadar 80'in üzerinde deprem kaydedildi. Çoğunluğu 1-2 şiddetindeki depremlerden en şiddetlisi ise Balıkesir'de saat 05.54'te kaydedilen 3,8 şiddetindeki sarsıntı oldu. Yerin 14 km derinliğinde ölçülen depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi oldu. Öte yandan Marmara Denizi'nde yaşanan 2,8'lik sarsıntı da dikkat çekti. İşte 31 Ekim Cuma son depremler...

31 EKİM CUMA NEREDE DEPREM OLDU, ŞİDDETİ KAÇ?

Ülkemizdeki meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak ölçülüp kaydediliyor. Buralarda yer alan bilgiye göre, 31 Ekim Cuma günü 3,8 üzerinde bir deprem gerçekleşmedi. Yaşanan küçük ölçekli sarsıntıların derinlikleri de hesaplandığında vatandaşlar tarafından hissedilmediği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Balıkesir, Sındırgı'da yaşanan 3,8 şiddetindeki deprem dışında 3'ün üzerinde deprem olmadı.

AFAD SON DEPREMLER | TIKLA - ANLIK TAKİP ET

AFAD son depremler listesi 31 Ekim

KANDİLLİ RASATHANESİ son depremler için TIKLAYIN

Kandilli son depremler listesi 31 Ekim

