Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim Cuma nerede deprem oldu, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye güne yine depremlerle başladı. Küçük şiddetteki sarsıntıların yaşandığı günün ilk saatlerinden sabah saatlerine kadar 80'in üzerinde deprem kaydedildi. Çoğunluğu 1-2 şiddetindeki depremlerden en şiddetlisi ise Balıkesir'de saat 05.54'te kaydedilen 3,8 şiddetindeki sarsıntı oldu. Yerin 14 km derinliğinde ölçülen depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi oldu. Öte yandan Marmara Denizi'nde yaşanan 2,8'lik sarsıntı da dikkat çekti. İşte 31 Ekim Cuma son depremler...

31 EKİM CUMA NEREDE DEPREM OLDU, ŞİDDETİ KAÇ?

Ülkemizdeki meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak ölçülüp kaydediliyor. Buralarda yer alan bilgiye göre, 31 Ekim Cuma günü 3,8 üzerinde bir deprem gerçekleşmedi. Yaşanan küçük ölçekli sarsıntıların derinlikleri de hesaplandığında vatandaşlar tarafından hissedilmediği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Balıkesir, Sındırgı'da yaşanan 3,8 şiddetindeki deprem dışında 3'ün üzerinde deprem olmadı.

