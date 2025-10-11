CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gelinim Mutfakta Tuğba diskalifiye mi olacak? Tuğba neden elendi?

Gelinim Mutfakta Tuğba diskalifiye mi olacak? Tuğba neden elendi?

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta, haftanın finalinde beklenmedik bir diskalifiye kararıyla sarsıldı. Yayınlanan son bölümde, sunucu Aslı Hünel'in anonsu ile izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta Tuğba diskalifiye mi olacak? Tuğba neden elendi?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 16:36 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 09:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta Tuğba diskalifiye mi olacak? Tuğba neden elendi?

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta, haftanın finalinde beklenmedik bir diskalifiye kararıyla sarsıldı. Yayınlanan son bölümde, sunucu Aslı Hünel'in anonsu ile izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Menekşe Hanım'ın ayrılık sebebi henüz programda detaylı olarak açıklanmasa da, bu ayrılık kararı doğrudan Tuğba'nın diskalifiyesini beraberinde getirdi. Diskalifiye kararı, Tuğba'nın Gelinim Mutfakta macerasını beklenmedik bir şekilde sonlandırdı. Peki, Gelinim Mutfakta Tuğba diskalifiye mi olacak? Tuğba neden elendi?

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA NEDEN ELENDİ?

bilgilere göre, Tuğba'nın diskalifiye olmasının nedeni, kayınvalidesi Menekşe Hanım'ın Gelinim Mutfakta'ya veda etmesi olarak açıklandı. Yarışma formatı gereği, gelin ve kayınvalide ikilisinin birlikte yarışması zorunludur.

REKLAM - Aynadaki Yabancı
İşte F.Bahçe'de gidecekler listesi!
DİĞER
Sadettin Saran’a söz verdi! Milli ara sonrası geri dönüyor...
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
G.Saray'a Sambacı stoper!
Singo'ya çifte talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 11 Ekim Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 11 Ekim Cumartesi 2025 08:20
Montella: Dersimize çalıştık Montella: Dersimize çalıştık 00:28
Fatih Terim için sürpriz iddia! Fatih Terim için sürpriz iddia! 00:28
F.Bahçe Beko sahasında mağlup! F.Bahçe Beko sahasında mağlup! 00:28
F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! 00:28
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! 00:28
Daha Eski
Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! 00:28
Özbek’ten Kerem transferi yorumu! Özbek’ten Kerem transferi yorumu! 00:28
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! 00:28
Trabzonspor'dan Onana açıklaması! Trabzonspor'dan Onana açıklaması! 00:28
Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! 00:28
Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! 00:28