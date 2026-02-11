CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
KPSS başvuru tarihleri ne zaman 2026? Lise, ön lisans, lisans sınav tarihleri

KPSS başvuru tarihleri ne zaman 2026? Lise, ön lisans, lisans sınav tarihleri

Kamu personeli olma hayali kuran adayların merakla beklediği 2026 KPSS takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki Genel Yetenek–Genel Kültür oturumları ile Alan Bilgisi sınavlarının tarihleri ve başvuru süreçleri, kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi. Yayımlanan takvimle birlikte adaylar hem sınav günlerini hem de başvuru başlangıç ve bitiş tarihlerini net şekilde öğrenmiş oldu. Peki, KPSS başvuru tarihleri ne zaman? Lise, ön lisans ve lisans sınav tarihleri hangi gün? İşte detaylar...

12 Şubat 2026 Perşembe 01:37
KPSS başvuru tarihleri ne zaman 2026? Lise, ön lisans, lisans sınav tarihleri

2026 yılında kamu personeli olmayı hedefleyen lise, ön lisans ve lisans mezunları için KPSS takvimi netleşti. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte Genel Yetenek–Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının tarihleri ile başvuru süreci resmiyet kazandı. Adaylar şimdi hem sınav günlerini hem de geri sayımın kaç gün kaldığını yakından takip ediyor. Peki, KPSS başvuru tarihleri ne zaman? Lise, ön lisans ve lisans sınav tarihleri hangi gün? Detaylar haberimizde...

KPSS başvuru tarihleri ne zaman 2026?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026

Ortaöğretim mezunlarının merakla beklediği KPSS takvimi netleşti. 2026 yılı için başvuru süreci 27 Ağustos'ta başlayacak ve adaylar işlemlerini 8 Eylül'e kadar tamamlayabilecek. Başvurular yine ÖSYM'nin sistemi üzerinden alınacak.

Sınav maratonu ise 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, bu tarihte ter dökecek. Heyecanlı bekleyişin ardından sonuçlar 19 Kasım 2026'da ilan edilecek ve adaylar puanlarını öğrenerek tercih sürecine odaklanacak.

Lise, ön lisans, lisans sınav tarihleri 2026

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Ön lisans mezunlarının 2026 KPSS takvimi belli oldu. Adaylar, başvurularını 29 Temmuz'da başlatacak ve 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Bu süreçte sınava katılmak isteyenlerin belirtilen tarihleri kaçırmaması büyük önem taşıyor.

KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Kamu kadrolarında görev alma hedefiyle sınava hazırlanan binlerce aday, bu tarihte bilgi ve birikimini ortaya koyacak. Sonuçlar ise 30 Ekim 2026'da açıklanacak ve adaylar puanlarını öğrenerek tercih sürecine yön verecek.

2026 KPSS sınav takvimi

KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

2026 KPSS Lisans takvimi netleşti ve kamu kariyeri hedefleyen adaylar için maraton başlıyor. Başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu sürede işlemlerini tamamlayan adaylar, eylül ayında yapılacak oturumlarda ter dökecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026'da uygulanacak. Alan Bilgisi oturumları ise iki güne yayılacak; ilk gün 12 Eylül, ikinci gün 13 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek. Sınav sürecinin ardından gözler sonuç tarihine çevrilecek. KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da ilan edilecek ve adaylar aldıkları puanla tercih planlamasına başlayacak.

KPSS sınav tarihleri 2026

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

2026 KPSS takvimi kapsamında Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için süreç de belli oldu. Adaylar, başvurularını 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Bu tarihler arasında işlemlerini tamamlayanlar, kasım ayında yapılacak sınav için geri sayıma başlayacak.

KPSS DHBT, 1 Kasım 2026'da uygulanacak. Sınavın ardından adayların heyecanlı bekleyişi ise uzun sürmeyecek. Sonuçlar 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak ve puanlar, din hizmetleri alanındaki kariyer planlamasında belirleyici olacak.

