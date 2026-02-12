Canlı altın fiyatları | 12 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 11 Şubat'taki sert satış dalgasıyla 6 milyon 997 bin liraya kadar gerileyen altın, haftanın dördüncü işlem gününde yönünü yeniden gökyüzüne çevirdi. Önceki kapanışa göre kilogram bazında yaklaşık 360 bin liralık bir değer artışı yaşayan altın, günü 7 milyon 357 bin liradan noktaladı. Küresel piyasalardaki risk iştahının azalması ve iç piyasadaki yoğun talep, altını yeniden 'en çok kazandıranlar' kürsüsüne taşırken; analistler bu yükselişi, dünkü sert düşüşün yarattığı 'alım fırsatının' bir sonucu olarak değerlendiriyor. Güvenli liman, dünkü şok düşüşün ardından adeta intikam alırcasına yükselerek rekor tazelemeye bir adım daha yaklaştı. İşte 12 Şubat PErşembe canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı'da son durum...

12 ŞUBAT PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,61 (Alış) - 43,65 (Satış)

◼EURO: 51,91 (Alış) - 52,02 (Satış)

◼STERLİN: 59,55 (Alış) - 59,71 (Satış)

Altının ons fiyatı 5 bin 45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 45 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,1 artışla 7 milyon 357 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,38, bileşik getirisi yüzde 36,17 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,5328, satışta 43,7072 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,5145, satışta 43,6889 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1853, sterlin/dolar paritesi 1,3637 ve dolar/yen paritesi 153,453 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 69,4 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (12 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 7.106,49₺

▶Gram Altın Satış: 7.107,45₺

▶Çeyrek Altın Alış: 11.933,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 12.040,00₺

▶Yarım Altın Alış: 23.867,00₺

▶Yarım Altın Satış: 24.081,00₺

▶Tam Altın Alış: 46.909,04₺

▶Tam Altın Satış: 47.942,64₺

▶Ata Altın Alış: 48.374,95₺

▶Ata Altın Satış: 49.707,40₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.704,22₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.749,86₺

▶Gümüş Alış: 116,57₺

▶Gümüş Satış: 116,71₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 12 Şubat Perşembe günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.