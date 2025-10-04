CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ASKİ Ankara'da sular ne zaman gelecek? 💦 3 Ekim Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler!

ASKİ Ankara'da sular ne zaman gelecek? 💦 3 Ekim Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler!

3 Ekim 2025 Cuma günü Ankara’nın bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak. Ankara'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. Vaandaşlar, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya ve Gölbaşı ve diğer ilçelerde su kesintisi olacak mı, sular ne zaman gelecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 09:29 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 08:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ASKİ Ankara'da sular ne zaman gelecek? 💦 3 Ekim Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler!

3 Ekim 2025 Cuma günü Ankara'da bazı bölgelerde planlı su kesintisi uygulanacak. Başkentte yaşayan vatandaşlar, "Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Vatandaşların kesinti süresince günlük ihtiyaçlarını planlamaları ve mümkün olduğunca su tasarrufu yapmaları öneriliyor. Ankara'nın diğer ilçelerinde de kısa süreli planlı kesintiler yaşanabilir; bu nedenle ASKİ'nin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından güncel duyuruların takip edilmesi büyük önem taşıyor. Peki, ASKİ Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3 Ekim Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler!

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ'nin açıklamasına göre, Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde içme suyu hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak.

Özellikle kesikköprü içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde sabah saatlerinden itibaren suların kesileceği bildirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verilmesi planlanıyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 2.10.2025 20:40:00

Tamir Tarihi: 4.10.2025 23:00:00

Detay: İLİMİZİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEKTİR. YENİMAHALLE İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE/VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: Karacakaya mahallesi Yuva mahallesi Turgut Özal mahallesi Serhat mahallesi Uğur Mumcu mahallesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi Özevler mahallesi yukarı Yahyalar mahallesi yeşilevler mahallesi İvedik mahallesi inönü Çiğdemtepe mahallesi barıştepe mahallesi Kaletepe mahallesi burç mahallesi Avcılar mahallesi güventepe mahallesi Kayalar mahallesi Ergenekon mahallesi Pamuklar mahallesi Karşıyaka mahallesi Anadolu mahallesi barış mahallesi Esentepe mahallesi Yunus Emre mahallesi Demetevler mahallesi'nin bir kısmı Çamlıca mahallesi'nin bir kısmı tepealtı mahallesi

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 3.10.2025 08:10:00

Tamir Tarihi: 3.10.2025 12:00:00

Detay: Battalgazi mahallesi Orhan Kemal Caddde içinde meydana gelen içme suyu şebeke boru arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Battalgazi mahallesinin bir kısmı

MAMAK

Arıza Tarihi: 3.10.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 3.10.2025 23:55:00

Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, YOĞUN SU KULLANIMINA BAĞLI OLARAKDEPOLARIMIZIN SU SEVİYELEERİNİN DÜŞMESİ NEDENİYLE BAZI BÖLGELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLER, SABIR ve ANLAYIŞINIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.

Etkilenen Yerler: MAMAK İLÇESİ GENELİ

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 3.10.2025 08:50:00

Tamir Tarihi: 3.10.2025 23:55:00

Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: yükseltepe –şehit Kubilay- sancaktepe –şefkat- baglarbaşı –kamil ocak- ayvalı -aşağı eğlence- atapark-etlik – basınevleri – esertepe – Ufuktepe- ovacık- yayla- bademlik- şenlik- uyanış- yeşilöz-aktepe- Yeşiltepe- kanuni –kalaba- baglum mahalleleri ve civarı

ASKİ 3 EKİM SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Aynadaki Yabancı - REKLAM
Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi!
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
Okan Buruk’a dev zam!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Beşiktaş derbisi detayları! Galatasaray - Beşiktaş derbisi detayları! 09:49
F.Bahçe Samsun'a konuk olacak! F.Bahçe Samsun'a konuk olacak! 09:35
G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk... G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk... 09:30
Tedesco döneminde köklü değişim! Tedesco döneminde köklü değişim! 09:26
Derbide hava nasıl olacak? Derbide hava nasıl olacak? 09:19
Okan Buruk’a dev zam! Okan Buruk’a dev zam! 08:55
Daha Eski
"Adeta bir çalım makinesi" "Adeta bir çalım makinesi" 08:51
Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 08:24
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:30
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:29
Bolu'da kazanan Esenler Erok! Bolu'da kazanan Esenler Erok! 00:19
Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... 00:14