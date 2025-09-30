Ankara su kesintisi olan ilçeler 30 Eylül | Sular ne zaman gelecek ASKİ?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ankara'da içme suyunun önemli miktarını karşılayan Kesikköprü Barajı'nda yaşanan arıza sebebiyle kentte su kesintileri başladı. Barajda farklı günlerde meydana gelen boru patlamaları sebebiyle birçok ilçede sular kesildi. Yapılan çalışmalar neticesinde su kesintilerinin 6 Ekim'e kadar süreceği belirtilirken ASKİ'nin resmi internet sitesinde, konuya ilişkin açıklamaya yer verildi. Yapılan açıklamada "ASKİ ekipleri arızalı ikinci hat için de çelik hat döşeme çalışmalarına başlamış olup, imalatın yaklaşık 1 hafta içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Çalışmalar tamamlandığında şehre yeniden kesintisiz ve güvenli şekilde su verilmeye başlanacaktır." ifadeleri kullanıldı. İşte 30 Eylül Ankara su kesintisi olan ilçeler...

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.09.2025 23:55:00

Tamir Tarihi: 30.09.2025 23:55:00

Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR,SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ

Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.09.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 29.09.2025 23:55:00

Detay: Sayın Abonemiz, Altındağ İlçesinde yoğun kullanıma bağlı olarak depo seviyelerinin düşmesi nedeni ile 29.09.2025 Pazartesi günü saat 23:55'a kadar basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır. Suyun şebekelere dolması ve yüksek kotlardaki abonelere ulaşması zaman alabilmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Karapürçek, Kavaklı, Aydıncık, Tatlar, Feridun Çelik, Başpınar, Beşikkaya, Battalgazi ve Doğantepe Mahalleleri

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.09.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 30.09.2025 21:00:00

Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle planlı su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Susuz Mah. Ata Mah. Cumhuriyet mah.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.09.2025 16:40:00

Tamir Tarihi: 30.09.2025 21:00:00

Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Göksu Mahallesi, Şehit Osman Avcı Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Tunahan Mahallesi, Güzel kent Mahallesi, Devlet Mahallesi ve Şeyh Şamil Mahallesi

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.09.2025 17:30:00

Tamir Tarihi: 30.09.2025 09:00:00

Detay: Kahramankazan İlçesi; Sayın abonemiz, yoğun su kullanımına bağlı olarak depolarımızın su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi/basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi Bağlı Cadde Ve Sokaklar

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.09.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 1.10.2025 15:00:00

Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÇAYYOLU MAHALLESİ, ALACAATLI MAHALLESİ, KORU MAHALLESİ, MUTLUKENT MAHALLESİ, ÜMİT MAHALLESİ, YAŞAMKENT MAHALLESİ, DODURGA MAHALLESİ, BEYTEPE MAHALLESİ ALT KOTLARI, KONUTKENT MAHALLESİ, AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.09.2025 18:10:00

Tamir Tarihi: 30.09.2025 09:00:00

Detay: Sincan İlçesi; Sayın abonemiz, yoğun su kullanımına bağlı olarak depolarımızın su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi/basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: Saraycık Mahallesi Osmanlı Mahallesi Pınarbaşı Mahallesi Malazgirt Mahallesi Tandoğan Mahallesi Çİmşit Mahallesi Fatih Mahallesi Yunus Emre Mahallesi Plevne Mahallesi Akşemsettin Mahallesi İstasyon Mahallesi Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.09.2025 20:45:00

Tamir Tarihi: 30.09.2025 09:00:00

Detay: Sincan İlçesi; Sayın abonemiz, yoğun su kullanımına bağlı olarak depolarımızın su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi/basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Fatih Mahallesi, Törekent Mahallesi, Gökçek Mahallesi, Ahi Evran Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi, Mevlâna Mahallesi, Osmaniye Mahallesi. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.09.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 30.09.2025 23:55:00

Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi'ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yukarı Yahyalar, Özevler, Yeşilevler, Karşıyaka, Barış, Vatan caddesi, Demetgül, Tepealtı, Yunus Emre, Işınlar , Varlık, Etlik Şehir Hastanesi beştepe yuvaköy memlik yakacık çiğdemtepe kaletepe barıştepe turgut özal yunus emre kuzey yıldızı karacaya burç

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.09.2025 16:50:00

Tamir Tarihi: 29.09.2025 23:55:00

Detay: Keçiören ilçesi genelinde yoğun kullanım aşırı su sarfiyatı kaynaklı depoların boşalması sebebi ile susuzluk - basınç düşüklüğü ve su alamama şikayetleri yaşanmaktadır kullanımın azalması ile birlikte hatların toparlanması zaman alacaktır bilğinize sunarız

Etkilenen Yerler: keçiören ilçesi yüksek kotların geneli etkilenmektedir

