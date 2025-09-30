ANKARA HAVA DURUMU 🌡 1 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

CANLI SKOR ANA SAYFA
1 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? 1 Ekim 2025 Çarşamba günü Ankara’da hava nasıl olacak? Meteoroloji Ankara’nın güney kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Gün boyunca sıcaklıklar ne kadar olacak, nem ve rüzgar durumu nasıl seyredecek? İşte Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini…

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 09:36 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 09:37
ANKARA HAVA DURUMU | Ankara'da 1 Ekim'de hava durumu nasıl olacak? Başkentte yağış bekleniyor mu, sıcaklıklar gündüz ve gece kaç dereceye yükselecek? 1 Ekim 2025 Çarşamba günü Ankara'da yağış olacak mı? Gün boyunca sıcaklıklar kaç derece olacak ve rüzgar ne kadar etkili olacak? Meteoroloji, özellikle hangi ilçeler için uyarı verdi? İşte Ankara hava durumu ve 5 günlük tahmini…

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

1 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak, sıcaklık ise 19°C civarında seyredecek. Gün boyunca yağış beklenmiyor ve rüzgarlar hafif olacak. Nem oranı ise günün ilerleyen saatlerinde %30-50 arasında değişecek.

1 EKİM ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

1 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak, sıcaklık ise 19°C civarında seyredecek. Gün boyunca yağış beklenmiyor ve rüzgarlar hafif olacak. Nem oranı ise günün ilerleyen saatlerinde %30-50 arasında değişecek.

Ekim ayında Ankara'da gündüz sıcaklıkları genellikle 18°C civarında olup, gece sıcaklıkları ise 5°C ile 11°C arasında değişmektedir. Yağışlı gün sayısı ortalama 7 civarındadır ve ayın ilk 10 günü en sıcak dönem olarak kabul edilir. Ekim ayı boyunca Ankara'da ortalama 7 saat güneş ışığı alır ve nem oranı %30-50 arasında değişir. Yağış miktarı ise yaklaşık 26 mm civarındadır.

Gün boyunca rahatça dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşeceğinden, hafif bir ceket veya mont almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığı yeterli olduğundan, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olacaktır.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

