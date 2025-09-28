ÖSYM, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi HMGS sorularının ve cevap anahtarının belirli bir kısmını sınavdan kısa süre sonra yayınlayacak. Adaylar, 2025 HMGS soruları ve cevap anahtarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, HMGS Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı soruları, cevapları, sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

HGMS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

HGMS NE ZAMAN?

28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 18 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir.