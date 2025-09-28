CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 📢 HMGS Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı soruları, cevapları, sonuçları ne zaman açıklanacak?

📢 HMGS Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı soruları, cevapları, sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), hukuk fakültesi mezunları ve stajyer avukat adayları için büyük önem taşıyor. 2025 yılı takvimine göre HMGS/2 sınavı 28 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın ardından en çok merak edilen konuların başında ise soru kitapçığı, cevap anahtarı ve sonuç açıklama tarihi geliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 12:34 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 12:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📢 HMGS Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı soruları, cevapları, sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi HMGS sorularının ve cevap anahtarının belirli bir kısmını sınavdan kısa süre sonra yayınlayacak. Adaylar, 2025 HMGS soruları ve cevap anahtarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, HMGS Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı soruları, cevapları, sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

HGMS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

HGMS NE ZAMAN?

28 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 18 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir.

Bulut'tan Fenerbahçe itirafı!
Okan Buruk açıkladı: Osimhen...
DİĞER
Aynadaki Yabancı’dan yeni tanıtım!
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"
Beşiktaş için transferde flaş gerçek! İspanyol yıldız...
Arda Güler İspanya'da gündem oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe-Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe-Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:18
G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! 12:12
Pisa-Fiorentina maçı ne zaman? Pisa-Fiorentina maçı ne zaman? 12:06
Beşiktaş için transferde flaş gerçek! İspanyol yıldız... Beşiktaş için transferde flaş gerçek! İspanyol yıldız... 12:05
Roma-Hellas Verona maçı saat kaçta? Roma-Hellas Verona maçı saat kaçta? 12:03
Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? 11:59
Daha Eski
Newcastle United-Arsenal maçı detayları! Newcastle United-Arsenal maçı detayları! 11:44
Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! 11:35
Aston Villa-Fulham maçı ne zaman? Aston Villa-Fulham maçı ne zaman? 11:29
Ferdi Kadıoğlu'na büyük övgü! Ferdi Kadıoğlu'na büyük övgü! 11:21
Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool... Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool... 11:21
Serik Spor-Erzurumspor FK maçı bilgileri! Serik Spor-Erzurumspor FK maçı bilgileri! 11:19