GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 22 Eylül Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta puan durumu 22 Eylül bölümüyle izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada bugün çeyrek altını kimin kazandığı araştırılıyor. “Gelinim Mutfakta 22 Eylül bugün kim birinci oldu?” sorusu, günün en çok arananları arasında yer aldı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta puan durumu 22 Eylül bölümüyle izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada bugün çeyrek altını kimin kazandığı araştırılıyor. "Gelinim Mutfakta 22 Eylül bugün kim birinci oldu?" sorusu, günün en çok arananları arasında yer aldı. Peki, 22 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz açıklanmadı. Günün birincisi açıklandığında haberimize eklenecektir.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

