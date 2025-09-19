Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi

Sonrasında art arda goller gördük kalemizde. İlk yarının uzatma anlarında art arda iki gol birden gördük kalemizde. Can Uzun'un sezona çok iyi başladığını biliyorduk. 3 maçta 3 gol, 3 asisti vardı. Ama Can'a karşı bir önlem almadığımızı gördüm maçta. O Can, topu 90'a gönderdi. Uğurcan'ın bu golde yapabileceği hiçbir şey yoktu. Okan Buruk'tan ikinci yarıda Icardi hamlesi geldi. Ardından üç değişiklik daha yaptık. Sane, İlkay, Eren çıktı. Ahmet, Sara, Jakobs girdi. Biz gol ararken, maçın şanssız ismi Davinson Sanchez'e bir kez daha çarpan top, ağlarımıza gitti. Çok rahat kazanabileceğimiz maçı farklı kaybettik! Osimhen'i çok aradık! Osimhen'siz Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın işi çok zor! E. Frankfurt'un ise dün inanılmaz bir balı vardı! Bir hakem hatası ile iptal olan gol, Frankfurt'u farka taşırken, Galatasaray için tam bir felaket oldu! Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladık!