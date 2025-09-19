Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi

Almanya'da Eintracht Frankfurt deplasmanında bu kadar muazzam bir ilk yarı oynayıp da soyunma odasına 3-1 geride gitmek inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi gerçekten çok farklı bir kulvar! Maç içinde en ufak bir hata, saniyelik bir konsantrasyon kaybı çok pahalıya mal oluyor. Dün bunu çok acı bir şekilde gördük. Maça çok iyi başladık. Golü çok erken bulduk. Golden sonra da uzun süre sahanın tek hakimi bizdik. Ama biz kaçırdık onlar, adeta sinekten yağ çıkardılar. Oysa öne geçmişken, daha sakin kalıp, orta alanda daha güçlü durabilirdik. Burada İlkay'a büyük iş düşüyordu. Yapamadık.
Ligde farkını bir türlü ortaya koyamayan Leroy Sane'nin ne kadar büyük futbolcu olduğunu dünkü maçta bir kez daha gördük. Frankfurt karşısında adeta bir futbol balesi sundu bizlere. Yunus'la bulduğumuz golde topu sürüşü, attığı zeka ürünü pas şahaneydi. Yunus'un golü de dört dörtlüktü. Öne geçtikten sonra İlkay'ın bir duran top organizasyonunda ceza sahasında müsait durumdaki Barış Alper'e gönderdiği jeneriklik bir pas var ki... Barış zor olanı yaptı ve kötü bir vuruşla Galatasaray'ı ikinci golden etti.
Frankfurt'un attığı ilk golde zincirleme hatamız oldu. Yunus'un Eren'e aktarmak istediği top, Doan'a çarptı. Topu kapan Doan'ın şutu Davinson Sanchez'e çarparak ağlarımıza gitti. Oysa Yunus, Eren yerine topu rakip alana doğru oynasaydı, pozisyon filan olmazdı. Bu golden sonra çabuk toparlanıp, Barış Alper ile golü de bulduk. Bu golü hakem Marco Guida faul gerekçesiyle iptal etti. Oysa Torreira, topu temiz bir şekilde rakibinden almıştı. Buz gibi golümüzü yedi Guida! Böylesine bir arenada bu kadar büyük hakem hatası mı olur yahu! Dünkü ağır yenilginin baş sorumlusu hakem Guida'dır!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sonrasında art arda goller gördük kalemizde. İlk yarının uzatma anlarında art arda iki gol birden gördük kalemizde. Can Uzun'un sezona çok iyi başladığını biliyorduk. 3 maçta 3 gol, 3 asisti vardı. Ama Can'a karşı bir önlem almadığımızı gördüm maçta. O Can, topu 90'a gönderdi. Uğurcan'ın bu golde yapabileceği hiçbir şey yoktu. Okan Buruk'tan ikinci yarıda Icardi hamlesi geldi. Ardından üç değişiklik daha yaptık. Sane, İlkay, Eren çıktı. Ahmet, Sara, Jakobs girdi. Biz gol ararken, maçın şanssız ismi Davinson Sanchez'e bir kez daha çarpan top, ağlarımıza gitti. Çok rahat kazanabileceğimiz maçı farklı kaybettik! Osimhen'i çok aradık! Osimhen'siz Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın işi çok zor! E. Frankfurt'un ise dün inanılmaz bir balı vardı! Bir hakem hatası ile iptal olan gol, Frankfurt'u farka taşırken, Galatasaray için tam bir felaket oldu! Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladık!
LEVENT TÜZEMEN-HÜSRAN GECESİ
Şampiyonlar Ligi seviyesinde en fazla sahne alan Galatasaraylı oyuncular, takım olarak bu kadar kolay ve ucuz goller yememeli. İlk yarım saatte Frankfurt'a top göstermeyen, Yunus'la erken golü bulan İlkay'ın akıl dolu frikiğine kötü bir vuruş yapan Barış'a rağmen Galatasaray taraftarlarına güven verdi. Futbolda başarı ayrıntılarda gizlidir. Yunus'un gereksiz pas fantezisi pahalıya patladı, Frankfurt golü buldu, tribünleriyle birlikte bir anda morallendi. Yine Devler seviyesinde bir İtalyan hakem Guida böyle hata yapmamalı.
Torreira'nın rakipten temiz çaldığı topa rağmen İtalyan, faul düdüğü çaldı ve Barış'ın attığı kafa golünü resmen engelledi. Oysa bekle, golü ver, eğer bir hata varsa VAR'dan döner. Galatasaray'ın devreye berabere gireceğini düşünürken, öyle kötü iki gol yediler ki tribünlere adeta saç baş yoldurdular. Can'a bu kadar rahat vuruşu amatör maçta yaptırmazlar. Hayaller üç puandı sonuç hüsran oldu. Yenilen iki golde Sanchez'in pozisyon hataları vardı. Uyarıyorum; Galatasaray'ı rakip kaleye hızlı taşıyacak dediğimiz Sane böyle oynayacaksa sorun yaratır.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Dünya şampiyonu olmuş, Devler Kupası'nı kaldırmış, sayısız şampiyonluklara imza atmış İlkay, Galatasaray'ın saha içi öğretmeni olmalı, bütün takımı pozisyon bilgisi konusunda sürekli uyarmalı. Geçmişte bunu Mertens başarıyla yapıyordu. Yani Galatasaray'ın İlkay'ın liderliğine ihtiyacı var.
REHA KAPSAL-PARDONU OLMAZ!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk açılış maçı ve rakip E.Frankfurt tek hedef deplasman galibiyet. Kurulan bu sezonki kadro; kalite ve maliyetine bakılırsa Devler Ligi'nde hedefler büyük olmalı. Oyuna iyi başlayan sarı-kırmızılar çok erken dakikalarda kazandıkları topla geçişi iyi yaparak Yunus ile öne geçti. Golü bulduktan sonra iyice hem topu hem de oyunu kontrol ettik. Bu arada Barış Alper ile de çok net bir gol kaçtı. İşin en ilginç yönü bu kadar domine ettikleri bir oyunda yaptıkları bireysel hatalarla ve ilk golden sonra da kafa olarak orda kaldıklarından ilk yarı bitiminde soyunma odasına 3-1 geride gittiler.
Sanırım ortaya çıkan skora Frankfurt bile şaşırmıştır. Çünkü bu oynadıkları oyunun hiç karşılığı değildi. İkinci yarı sıkıntı ortaya çıktı. İlk yarı göre oyundan düştü Galatasaray. Bunun temel nedeni fiziksel kalitelerinin iyi olmaması. Oyuncuların kaslarına girilen krampların görüntüleri vardı. Bir de geriye düştükten sonra hiçbir plan ve kurgu yoktu.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Buna oyun disiplinsizliği eklenince farklı skorun ortaya çıkması kaçınılmazdı. G.Saray'ın savunmadaki iki beki takımın en zayıf halkası. Uğurcan daha ilk maçında kafalarda büyük soru işareti oluşturdu. En az 5 ile 10 kilo fazlalığı olan Icardi'den bu seviyelerde performans beklemek ne kadar doğru. Tartışılmaz bir konu da Osimhen bu takımın her şeyi.
Bu sezon bu kadar maliyetli bir kadro kurduktan sonra Galatasaray taraftarına karşı bu işin 'Pardonu olmaz'. Maç önü Okan Burak konuşmasında en önemli unsur olarak taktik ve tekniği dile getirdi. Ama bu söylemde kaldı. Çünkü saha içi pratiğinde bu konuda ne yaptığını bilmeyen, herkesin kafasına göre takılıp oynadığı bir takım vardı sahada. Buradan doğru dersleri Okan Buruk ve ekibi çıkarıp önüne bakmalı. Bu kadro çok rahat kalitesi ile bunun üstünden gelip bu Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı yakalayacak potansiyele sahiptir.
MUSTAFA ÇULCU-SKANDAL UYGULAMA
Galatasaray oyuna iyi başladı. Yunus'un erken golüyle öne geçince özgüven arttı. Sahada ilk yarının son 8 dakikasına kadar Şampiyonlar Ligi oyunu vardı. Ama sonra ise ligimizin futboluna döndüler. İyi bir proje takımı diyebileceğimiz Eintracht Frankfurt geriye düşmesine rağmen sabırla Galatasaray'ın hata yapmasını bekledi ve sabrın sonunda istediğini aldı. Son 3 lig maçında 3 gol 2 asistle oynayan Can Uzun ve Chaibi gibi oyun aklı olan oyunculara sahipler. Yunus'tan iki top kaybı, bir duran top, önce Davinson sonra Sara'nın bireysel hataları farklı mağlubiyeti getirdi. Galatasaray için kötü bir başlangıç oldu.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İtalyan hakem Marco Guida, 44 yaşında ve elit kategori ama yüksek kalite bir hakem değil. Geçen sezon Konferans Liginde Başakşehir'in Heidenheim'i 3-1 yendiği maçı yönetmişti. Eren'e kontrolsüz girişi sebebiyle Burkardt'a çıkan sarı kart doğru. E.Frankfurt'un beraberlik golünde Doan topu göğsü ile önüne alıyor, el yok.
Maçın en kritik kararı 42'de geldi. Sane ile Chaibi'nin mücadelesinde faul yok. Araya giren Torreira topu çok temiz aldı ve orada da faul yok. Hatta faul varsa Chaibi yapıyor ama hakem Guida ciddiyetsiz şekilde Galatasaray aleyhine bir faul uydurunca Barış'ın harika estetik kafa golü badem oldu. VAR protokolü gereği böyle durumlarda hakemlere düdüğü geciktirin, atak sonucunu alın, başlangıçta eğer faul varsa zaten VAR devreye girer, sizi çağırır diyorlar. Eeee... Ne oldu evrensel uygulamalara? UEFA elit kategori hakemi bunu yapamaz, yapmamalı! Maçın kırılma anıydı. Bu skandal uygulama VAR uzmanı UEFA hakem direktörü Roberto Rosetti'ye mutlaka sorulmalı. Okan Buruk taç atışında 4. hakeme yönelik alkışla tepki verince sarı kart gördü.