Gram altın ne kadar? | 8 Eylül canlı altın ve döviz kuru takibi - 1 Dolar kaç TL?

Gram altın ne kadar? | 8 Eylül canlı altın ve döviz kuru takibi - 1 Dolar kaç TL?

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, 8 Eylül Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 'Güvenli liman' olarak bilinen altının yanı sıra döviz kurlarını da takip etmek isteyen ve Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısında kaç TL olduğunu görmek isteyen vatandaşlar için canlı altın ve döviz kuru takibi haberimizde...

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 07:16 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 07:30
Gram altın ne kadar? | 8 Eylül canlı altın ve döviz kuru takibi - 1 Dolar kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 8 EYLÜL | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 8 Eylül 2025 Cuma canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

8 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,26 (Alış) - 41,26 (Satış)

EURO: 48,33 (Alış) - 48,39 (Satış)

STERLİN: 55,73 (Alış) - 55,78 (Satış)

1 DOLAR = 41,26 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉8 Eylül Pazartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 4.753,28

◼Gram altın satış: 4.753,70

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 7.795,00

◼Çeyrek altın satış: 7.843,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 15.589,00

◼Yarım altın satış: 15.686,00

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 31.083,00

◼Tam altın satış: 31.229,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 31.759,00

◼Cumhuriyet altını satış: 31.239,00

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 31.753,00

◼Ata altın satış: 32.044,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Eylül Pazartesi günü saat 07.26 itibarıyla alınmıştır.

