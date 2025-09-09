CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 9 Eylül Salı 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 EYLÜL | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Eylül 2025 Salı canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

9 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,27 (Alış) - 41,27 (Satış)

EURO: 48,57 (Alış) - 48,63 (Satış)

STERLİN: 56,03 (Alış) - 56,31 (Satış)

1 DOLAR = 41,27 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉9 Eylül Salı 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 4.838,06

◼Gram altın satış: 4.838,57

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 7.955,00

◼Çeyrek altın satış: 8.036,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 15.910,00

◼Yarım altın satış: 16.073,00

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 31.722,00

◼Tam altın satış: 31.998,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 32.316,00

◼Cumhuriyet altını satış: 32.801,00

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 32.503,00

◼Ata altın satış: 32.857,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Eylül Salı günü saat 06.27 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'da ısrar sürüyor! Hakan Çalhanoğlu...
F.Bahçe'ye Uruguaylı orta saha!
DİĞER
Nijerya’dan resmi Osimhen açıklaması: "Galatasaray baskı yaptı"
Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine dron saldırısı: Yangın çıktı!
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi!
G.Saray'a İsveçli genç yetenek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Danimarka deplasmanda doludizgin! Danimarka deplasmanda doludizgin! 00:06
Hırvatistan farklı kazandı! Hırvatistan farklı kazandı! 00:06
İtalya 90+1'de galip! İtalya 90+1'de galip! 00:06
Danimarka deplasmanda doludizgin! Danimarka deplasmanda doludizgin! 00:06
Hırvatistan farklı kazandı! Hırvatistan farklı kazandı! 00:04
İtalya 90+1'de galip! İtalya 90+1'de galip! 23:53
Daha Eski
Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması! Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması! 23:47
F.Bahçe'de Tedesco gelişmesi! F.Bahçe'de Tedesco gelişmesi! 23:47
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 23:47
G.Saray'a İsveçli genç yetenek! G.Saray'a İsveçli genç yetenek! 23:47
Fırtına'ya Onana müjdesi! F.Bahçe maçında... Fırtına'ya Onana müjdesi! F.Bahçe maçında... 23:47
Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı! Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı! 23:47