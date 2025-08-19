Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? 2. ETAP | Sağlık Bakanlığı ikinci etap atama takvimi

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında atamasını gerçekleştireceği 37 bin personelin 19 binini ilk etap atama ile tamamladı. Geriye kalan 18 bin sağlık personeli için ise Bakan Kemal Memişoğlu tarih verdi. Binlerce adayın nefesini tutup beklediği 18 bin atama için takvim netleşirken arama motorlarında sorgulanan 'Sağlık Bakanlığı 18 bin personel atama ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci etap atama takvimi' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN 2. ETAP PERSONEL ATAMA NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak 37 kişilik istihdam projesi kapsamında ilk etap atamaları yapıldı. 19 bin sağlık personeli Mayıs ayı itibarıyla görevine başlarken ikinci etap atamaları için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarih verdi. Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım sürecini başlatacağız." ifadelerine yer verdi. Ekim ayında yayımlanacak ilanla birlikte tercih dönemi başlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ETAP ATAMA TAKVİMİ

Sağlık Bakanlığı'nın ikinci etap 18 bin personel ataması için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz açıklanmadı. Kounya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ ETAP ATAMA BRANŞLARI

Biyolog 10

Büro Personeli 215

Çocuk Gelişimcisi 75

Destek Personeli 15

Dil Ve Konuşma Terapisti 44

Diyetisyen 74

Ebe 1280

Fizyoterapist 121

Gerontolog 6

Hemşire 7.597

İş Ve Uğraşı Terapisti 27

Odyolog 17

Perfüzyonist 25

Psikolog 30

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) 2

Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) 397

Sağlık Teknikeri (Ameliyat) 25

Sağlık Teknikeri (Anestezi) 146

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) 91

Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 10

Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 225

Sağlık Teknikeri (Eczane) 135

Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) 132

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) 26

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) 71

Sağlık Teknikeri (İlk Ve Acil Yardım) 1.786

Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisti) 10

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 314

Sağlık Teknikeri (Optisyen ) 17

Sağlık Teknikeri ( Odyometri) 50

Sağlık Teknikeri (Optisyen) 17

Sosyal Çalışmacı 67

Tekniker 235

Teknisyen 273