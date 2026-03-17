YKS 2026 başvuru sayısı açıklandı: Bu sene YKS'ye kaç kişi girecek?

Türkiye'nin eğitim takvimindeki en kapsamlı organizasyon olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar son düzlüğe girdi. Adayların sınav stresine 'Kaç kişiyle yarışacağız?' heyecanı da eklendi. YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı son dakika açıklamasıyla 2026 yılı sınav maratonuna katılacak toplam aday sayısını resmen duyurdu. Üniversite kontenjanlarının ve bölümlere yerleşme olasılıklarının doğrudan etkilendiği bu dev istatistik, eğitim camiasında büyük öneme sahip. Özellikle yeni açılan bölümler ve vakıf üniversitelerinin kapasiteleri göz önüne alındığında, bu yılki başvuru trafiğinin sınavın seçicilik düzeyine nasıl yansıyacağı büyük bir merak konusu. İşre 2026 YKS başvuru sayısı ve detaylar...

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK? 2026 YKS&NBSP;BAŞVURU SAYISI

Milyonlarca gencin geleceğini şekillendirecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için resmi başvuru süreci tamamlanırken, YÖK Başkanı Erol Özvar'dan adayları yakından ilgilendiren o kritik veri geldi. Özvar, bu yılki zorlu maratonda Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılmak üzere toplam 2 milyon 425 bin 560 adayın başvuru yaptığını duyurdu. Bu devasa rakam, sadece lise son sınıf öğrencilerini değil, aynı zamanda mezun grubunu ve halihazırda bir üniversite programına kayıtlı olup şansını yeniden denemek isteyen adayları da kapsıyor. Sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında sınav sürecinin hayatın önemli bir eşiği olduğuna dikkat çeken Özvar, adayların gösterdiği çaba ve fedakârlığın Yükseköğretim Kurulu tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak sınav süreci yaklaşırken adaylarımızın yoğun bir hazırlık dönemi içinde olduğunu, büyük bir emek ve fedakârlık gösterdiğini biliyoruz. Sevgili gençler, Yükseköğretim… pic.twitter.com/hDCHMetreX — Erol Özvar (@erolozvar) March 13, 2026

Sınav yaklaştıkça adayların yoğun bir hazırlık temposu içerisine girdiğini belirten Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak sadece bir sınav organizasyonu değil, aynı zamanda öğrencilerin geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen nitelikli bir ortamda eğitim alabilmeleri için çalıştıklarını ifade etti. Bu kapsamda dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen yeni programların yükseköğretim sistemine kazandırıldığı müjdesini de veren Özvar, mevcut eğitim programlarının güçlendirilmesi yönündeki kararlılıklarını yineledi. Adaylara gönülden başarılar dileyen YÖK Başkanı'nın paylaştığı bu veriler, tercih döneminde oluşacak yığılmalar ve bölümlerin taban puanları üzerinde de belirleyici bir gösterge olarak kabul ediliyor.

2025 YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

2026 yılı için açıklanan 2 milyon 425 bin 560 aday sayısı, son yılların istatistikleriyle kıyaslandığında dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. Özellikle 2023 yılında 3,5 milyonu aşarak tarihi bir rekor kıran aday sayısı, son iki yıldır kademeli bir düşüş eğilimi gösteriyor. Uzmanlar, bu düşüşte baraj puanı uygulamasındaki değişikliklerin etkisinin azalması ve mezun grubunun yerleşme oranlarındaki artışın etkili olabileceğini belirtirken YÖK ve ÖSYM verilerine göre, 2020 yılından bu yana YKS'ye başvuran aday sayılarındaki değişim şu şekilde:

YILLARA GÖRE YKS BAŞVURU SAYISI

2025: 2 milyon 560 bin 649 aday

2024: 3 milyon 120 bin 870 aday

2023: 3 milyon 527 bin 443 aday (Rekor yıl)

2022: 3 milyon 243 bin 334 aday

2021: 2 milyon 607 bin 715 aday

2020: 2 milyon 436 bin 958 aday

2026 YKS'DE BARAJ PUANI UYGULANACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçmiş yıllarda alınan karar, 2026 yılı için de geçerliliğini koruyor. Üniversite adaylarının tercih yapabilmesi için daha önce uygulanan 150 ve 180 puanlık baraj uygulaması bu yıl da bulunmuyor. Bu durum, sınav puanı hesaplanan tüm adayların tercih yapma hakkına sahip olacağı anlamına geliyor. Ancak Tıp, Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik gibi belirli bölümlerde uygulanan "başarı sırası sınırlaması" devam etmektedir. Yani baraj puanı kalkmış olsa da hedeflenen bölüme girmek için ilgili puan türünde belirli bir sıralamanın içinde yer almak hala en temel şarttır.

2026 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre, milyonlarca adayın ter dökeceği YKS oturumları Haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi günü, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar günü yapılacak. Adayların sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamaması için sınav giriş belgelerinde yer alan saatten en az bir saat önce okul binalarında hazır bulunmaları, "15 dakika kuralı" uyarınca kapılar kapandıktan sonra içeri alınmayacaklarını unutmamaları kritik önem taşıyor.

2026 YKS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Adayların zaman yönetimini doğru yapabilmeleri için sınavın soru sayıları ve süreleri geçtiğimiz yıllardaki standart formunu koruyor. Sınavın oturum bazlı dağılımı şu şekildedir:

TYT (1. Oturum): Toplam 120 soru yer almaktadır. Adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan bu oturum için 165 dakika süre tanınır.

AYT (2. Oturum): Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 160 soruluk bu oturum için adaylara 180 dakika süre verilir.

YDT (3. Oturum): Seçilen yabancı dilden toplam 80 sorunun yöneltildiği bu son oturumda adayların süresi 120 dakika olarak belirlenmiştir.