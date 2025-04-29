Çaykur işçi alımı 2025 | 1.500 işçi alımı ne zaman olacak, başvuru şartları neler?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2025 | ÇAYKUR, 2025 yılı yaş çay sezonu kapsamında Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarında istihdam edilmek üzere toplam 1.500 mevsimlik işçi alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak kadrolar arasında çay eksperi, beden işçisi, teknik lise mezunu işçi, engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi pozisyonları yer alıyor.Başvuru süreciyle ilgili açıklama, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'den geldi. Daha önce 3-4 Nisan 2025 tarihlerinde yapılması planlanan başvurular, yapılan düzenlemeler nedeniyle ertelendi.Başvuru tarihleri ve güncel şartların önümüzdeki günlerde ÇAYKUR tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Adayların süreci ÇAYKUR'un resmi internet sitesi ile İŞKUR üzerinden takip etmeleri öneriliyor.

1500 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN OLACAK?

Sabah'ın haberine göre ÇAYKUR'un 2025 yılı yaş çay sezonu kapsamında gerçekleştireceği 1.500 mevsimlik işçi alımında ertelenen süreç için yeni açıklama, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'den geldi. Katmer, yaptığı değerlendirmede, ertelenen başvuru sürecinin bu hafta itibarıyla başlayacağını duyurdu. Başvuru tarihleri ve detayların, ÇAYKUR'un resmi internet sitesi ile İŞKUR üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

ÇAYKUR'un 2025 yılı yaş çay sezonu için yapacağı 1.500 işçi alımına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda belirlenen şartlar, bu yıl da geçerli olacak. Aranan şartlar şu şekilde belirtilmişti;

Genel Şartlar:

-Türk vatandaşı olmak (2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarına Serbestçe Yapabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla),

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve bazı diğer suçlardan mahkum olmamak,

4-Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak.

Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü Mezunları İçin:

-MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu olmak,

-2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Beden İşçisi (Tahmil-Tahliye) Adayları İçin:

-18-50 yaş aralığında olmak,

-Erkek olmak,

-En az ilkokul mezunu olmak,

-Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçelerde ikamet etmek,

-Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden engeli bulunmamak.

Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Adayları İçin:

-En az ilkokul mezunu olmak,

-Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçelerde ikamet etmek.

ÇAYKUR, başvuru sürecine ilişkin daha detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde resmi internet sitesi ve İŞKUR üzerinden paylaşacak.