CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çaykur işçi alımı 2025 | 1.500 işçi alımı ne zaman olacak, başvuru şartları neler?

Çaykur işçi alımı 2025 | 1.500 işçi alımı ne zaman olacak, başvuru şartları neler?

ÇAYKUR, 2025 yılı yaş çay sezonu için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarında toplam 1.500 işçi alımı yapacağını duyurdu. Kadroya alınmak isteyen vatandaşlar da büyük bir ilgiyle başvuru tarihini ve şartlarını araştırmaya devam ediyor. Düzenlemeler nedeniyle ertelenen süreci sizler için yeniden araştırdık.1.500 işçi alımı ne zaman olacak, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 17:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur işçi alımı 2025 | 1.500 işçi alımı ne zaman olacak, başvuru şartları neler?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2025 | ÇAYKUR, 2025 yılı yaş çay sezonu kapsamında Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarında istihdam edilmek üzere toplam 1.500 mevsimlik işçi alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak kadrolar arasında çay eksperi, beden işçisi, teknik lise mezunu işçi, engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi pozisyonları yer alıyor.Başvuru süreciyle ilgili açıklama, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'den geldi. Daha önce 3-4 Nisan 2025 tarihlerinde yapılması planlanan başvurular, yapılan düzenlemeler nedeniyle ertelendi.Başvuru tarihleri ve güncel şartların önümüzdeki günlerde ÇAYKUR tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Adayların süreci ÇAYKUR'un resmi internet sitesi ile İŞKUR üzerinden takip etmeleri öneriliyor.

1500 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN OLACAK?

Sabah'ın haberine göre ÇAYKUR'un 2025 yılı yaş çay sezonu kapsamında gerçekleştireceği 1.500 mevsimlik işçi alımında ertelenen süreç için yeni açıklama, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'den geldi. Katmer, yaptığı değerlendirmede, ertelenen başvuru sürecinin bu hafta itibarıyla başlayacağını duyurdu. Başvuru tarihleri ve detayların, ÇAYKUR'un resmi internet sitesi ile İŞKUR üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

ÇAYKUR'un 2025 yılı yaş çay sezonu için yapacağı 1.500 işçi alımına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda belirlenen şartlar, bu yıl da geçerli olacak. Aranan şartlar şu şekilde belirtilmişti;

Genel Şartlar:

-Türk vatandaşı olmak (2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarına Serbestçe Yapabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla),

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve bazı diğer suçlardan mahkum olmamak,

4-Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak.

Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü Mezunları İçin:

-MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu olmak,

-2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Beden İşçisi (Tahmil-Tahliye) Adayları İçin:

-18-50 yaş aralığında olmak,

-Erkek olmak,

-En az ilkokul mezunu olmak,

-Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçelerde ikamet etmek,

-Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden engeli bulunmamak.

Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Adayları İçin:

-En az ilkokul mezunu olmak,

-Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçelerde ikamet etmek.

ÇAYKUR, başvuru sürecine ilişkin daha detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde resmi internet sitesi ve İŞKUR üzerinden paylaşacak.

G.Saray'da Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu
M. City'den Sara harekatı!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Canfeza'ya büyük sürpriz!
Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar! AB üyelik süreci | Gazze'de ateşkes
Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in F.Bahçe'den isteyeceği ücret...
G.Saray'a Sacha Boey müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Trabzonspor ve Barcelona için dostluk yemeği UEFA'dan Trabzonspor ve Barcelona için dostluk yemeği 16:11
Süper Lig’de 35. haftanın programı açıklandı Süper Lig’de 35. haftanın programı açıklandı 16:06
M. City'den Sara harekatı! M. City'den Sara harekatı! 15:59
PFDK'dan G.Saray'a para cezası PFDK'dan G.Saray'a para cezası 15:47
G.Saray'da Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu 15:19
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı 15:06
Daha Eski
Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS play-off final maçı detayları! Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS play-off final maçı detayları! 14:29
Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı izle! Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı izle! 14:12
Çalımbay: G.Saray'dan puan almamız gerekiyor Çalımbay: G.Saray'dan puan almamız gerekiyor 14:05
G.Saray'da Lunin ısrarı! G.Saray'da Lunin ısrarı! 13:47
Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in F.Bahçe'den isteyeceği ücret... Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in F.Bahçe'den isteyeceği ücret... 13:24
Beşiktaş, F.Bahçe mesaisine devam etti Beşiktaş, F.Bahçe mesaisine devam etti 12:52