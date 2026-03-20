Deprem son dakika! Ege'de deprem mi oldu? 20 Mart AFAD son depremler

Ziraat Türkiye Kupası
Ege Denizi bayram günü korkutan bir depremle sarsıldı. AFAD'dan alınan bilgiye göre, Yunanistan merkezli depremin şiddeti 4,5 olarak ölçüldü. Sarsıntının ardından olumsuz bir ihbar alınmazken bölgede yaşayan vatandaşlar arama motorlarında 'Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Mart Cuma günü Ege depreminin detayları.

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 13:16 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 13:17
Ege Bölgesi 20 Mart Cuma günü korkutan bir depremle sarsıldı. Öğle saatlerinde meydana gelen Yunanistan merkezli sarsıntının şiddeti 4,0 olarak açıklanırken merkez üssünün ise Yunanistan olduğu belirtildi. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, yerin 13,8 km derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. İşte Ege'de yaşanan depremin detayları...

EGE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir merkezli depremlerin ardından son birkaç gündür Denizli'de de görülen sismik hareketlilik, Ege Bölgesi'nde yaşayanları tedirgin ederken 20 Mart Cuma günü, saat 12.40'ta 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Aynı bölgede saat 12.05'te yine 4,5 şiddetinde bir sarsıntı kaydedilirken öğleden önce ise İzmir'in Karaburun ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

EGE DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Yunanistan'ın kuzeybatısında, Epir (Ipeiros) bölgesinde gerçekleşen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntı, merkez üssü olan Yanya (Ioannina) başta olmak üzere komşu bölgelerde kuvvetli şekilde hissedildi. Yerin yaklaşık 13,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, sığ odaklı olması nedeniyle yüzeyde daha geniş bir alana yayıldı. Merkez üssüne yakın olan Preveze, Arta, Igoumenitsa ve Kastoria gibi şehirlerde sarsıntı panik yaratırken, güneyde Korfu Adası ve doğuda Makedonya sınırındaki yerleşim birimlerinde de hafif sarsıntılar kaydedildi.

Deprem, Yunanistan sınırına yakın konumdaki Arnavutluk'un güney illeri olan Gjirokastër (Ergiri) ve Sarandë şehirlerinde de belirgin şekilde hissedildi. Ayrıca Kuzey Makedonya'nın güney kısımlarında yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı hissettiklerini rapor etti. Sarsıntının merkez üssü Yunanistan'ın batı kıyılarına yakın olduğu için Türkiye sınırlarına oldukça uzak bir noktada yer alıyor. Bu nedenle, 4,5 büyüklüğündeki bu deprem Türkiye'nin Edirne, Çanakkale veya İzmir gibi batı illerinden hissedilmedi. Sarsıntı, daha çok Balkan coğrafyasının batı hattında etkili oldu.

