Ramazan ayının gelişiyle birlikte milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini yerine getiriyor. İslam'ın farzları arasında yer alan ve aklı başında her Müslüman'ın gerçekleştirmesi gereken oruç ibadeti, güneşin doğuşundan batışına kadar yeme-içme eyleminden uzak durmayı gerektiriyor. Oruçluyken yapılan bazı hareketlerin orucu bozup bozmadığı ise Ramazan ayında sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki diş fırçalamak orucu bozar mı? Dişlerimi fırçalarsam bozulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarıyla merak edilenleri sizler için derledik. İşte ayrıntılar...

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet'in yaptığı açıklamaya göre, boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozmamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 'Diş fırçalamak orucu bozar mı?' sorusunun cevabına şu ifadelerle yer verilmiştir:

DİŞLERİMİ FIRÇALARSAM BOZULUR MU? (DİYANET)

"Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, 1/202). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce veya iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa da macun kullanılmaması uygun olur."

MİSVAK KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, misvak kullanmanın orucu bozmadığını ve Peygamber Efendimiz'in oruçluyken misvak kullandığına dair hadis bulunduğunu belirtir. Diyanet'e göre, orucu bozmayan durumlar şunlardır:

👉Diş fırçası veya misvak kullanmak. Peygamberimiz oruçlu iken dişlerini misvak ile temizlerdi. (Tirmizî, "Savm", 29)

👉Ağzı çalkaladıktan sonra ağızda kalan yaşlığı tükürükle birlikte yutmak, genizden burun içine gelen akıntıyı yutmak.

👉Dişlerin arasından çıkan ve mideye ulaşmayacak kadar küçük olan kırıntıyı yutmak.

👉Boğaza ve genze kaçırmamak kaydıyla ağzı çalkalamak, burna su çekmek.