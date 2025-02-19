İstanbul'da Sibirya etkisi! Meteoroloji ve AKOM uyardı: Kar kalınlığı 40 cm'yi bulacak

İstanbul için günlerdir verilen uyarıların ardından beklenen kar yağışı bugün itibarıyla başlıyor. Öğle saatlerinde megakentte karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gün içinde sıcaklığın 3 - 7 derece arasında olacağını kaydetti. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AKOM'un açıklamasına göre, 19 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren fırtınanın etkisini göstermesi, saat 12.00'den itibaren yağmurun başlaması ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışının görülmesi bekleniyor. Saat 22.00'den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artırması ve hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da beklenen bu kar yağışının son 5 yılın en şiddetli kar yağışı olabileceğini belirtiyor. Özellikle cuma ve cumartesi günleri kar yağışının etkisini artıracağı ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 30-40 cm'yi bulabileceği ifade ediliyor.

VALİ GÜL'DEN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyararak, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması ve buzlanma ile don olaylarına karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, hava koşullarının İstanbul'da en az bir hafta boyunca etkili olmasının beklendiğini belirterek, gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesini öneriyor.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir. Resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.

ÖNCE ANADOLU, SONRA AVRUPA YAKASI

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise yağış sisteminin kuzeyden geldiğini kaydetti. Yeni gelen hava kütlesinin 10 gün önceki hava kütlesinden daha soğuk olduğunu belirten Tek, soğuk havanın daha çok çarşambadan itibaren hissedilmeye başlanacağını ifade etti. Tek, perşembe günü kar yağışının İstanbul'a giriş yapacağını anlatarak, "Perşembe günü soğuk kütlenin en yoğun olduğu gün. Cuma, cumartesi günü kar yağışı İstanbul'da etkili olacak. Pazar günü etkisini azaltacak ve pazartesi İstanbul'u terk edecek." dedi.

Kar yağışının İstanbul'un her yerinde etkili olacağının altını çizen Tek, "Kar yağışı ilk önce Anadolu Yakası'nda etkili olacak. Cuma günü İstanbul'un tamamı eşit şekilde kar alacak. Cumayı cumartesiye bağlayan gece de kar yağışı etkili olacak." ifadelerini kullandı. Tek, kar kalınlığının İstanbul'da bölgeye göre değişebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz. Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz."

KAR NE ZAMAN DURACAK?

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir de kentin tüm kesimlerinde kar yağışı beklendiğini belirtti. Arktik kökenli kuvvetli soğuk havanın Sibirya destekli olarak Orta Karadeniz'den yayılarak ülke içinde etkili olmasının beklendiğini bildiren Özdemir, hava sıcaklığının hissedilir derece düşeceğini kaydetti. Özdemir, çarşamba İstanbul'da yağmurlu havanın devam edeceğini, daha sonra sıcaklıkların kar yağma seviyelerine düşebileceğini anlatarak, çarşamba akşamından itibaren karla karışık yağışın İstanbul'da ve Karadeniz'in kıyı bölgelerinde etkili olacağını belirtti. Perşembe günü kuvvetli rüzgarla birlikte İstanbul'da kar yağışı beklediklerini dile getiren Özdemir, "İstanbul'da cuma günü de kar yağışı daha da etkisini arttıracak. Cumartesi ve pazar günü soğuk hava ve kar yağışı devam edecek." dedi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

19 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmurlu, en yüksek sıcaklık 7°C, en düşük 3°C

20 Şubat Perşembe: Kar yağışı, en yüksek sıcaklık 3°C, en düşük 1°C

21 Şubat Cuma: Kar yağışı, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük 0°C

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışı, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük -1°C

23 Şubat Pazar: Kar yağışı, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük -1°C