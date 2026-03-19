Bayram namazı nasıl kılınır? Adım adım bayram namazı kılınışı DİYANET | Farz mı?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, güneşin doğuşunun ardından camilerden yükselen tekbir sesleriyle başlıyor. Müslümanların bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştığı en önemli ibadet olan bayram namazı, hem manevi bir şükür hem de toplumsal bir kucaklaşma vesilesidir. Yılda sadece iki defa eda edilen namazın kılınışındaki ilave tekbirlerin sırası ve rekatlardaki uygulama detayları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her bayram öncesinde olduğu gibi bu yıl da ibadetin huşu içinde ve doğru şekilde yerine getirilmesi için gerekli bilgilendirmeleri paylaştı. Namazın dini hükmünden cemaatle kılınma zorunluluğuna, niyetinden veda hutbesine kadar bayram namazına dair bilinmesi gereken tüm detayları sizler için derledik.

BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MI, VACİP Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hanefî mezhebi esaslarına dayanan açıklamasına göre; kendisine Cuma namazı farz olan kimselere (akıllı, ergenlik çağına ermiş, sağlıklı, hür ve mukim erkekler) bayram namazı kılmak vâciptir. Şâfiî mezhebine göre ise bayram namazı kılmak "sünnet-i müekkede" (kuvvetli sünnet) olarak kabul edilir.

BAYRAM NAMAZINI CEMAATLE KILMAK FARZ MI? EVDE KILINIR MI?

Bayram namazının geçerli olabilmesi için cemaatle kılınması şarttır. Hanefî mezhebine göre, bir kişi münferiden (tek başına) bayram namazı kılamaz. Eğer bir kişi cemaatle kılınan namazı kaçırırsa, bu namazın kazası da yoktur. Şâfiî mezhebinde ise cemaatle kılınması daha faziletli görülmekle birlikte, namazı kaçıranların veya gidemeyenlerin tek başına kılması da caiz kabul edilmektedir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı toplam iki rekat olup, normal vakit namazlarından farklı olarak her iki rekatta da üçer adet ilave (zâit) tekbir getirilir. Namaza başlamadan önce niyet edilir ve ardından imamla birlikte hareket edilir.

DİYANET: ADIM ADIM BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

1. REKAT

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilerek niyet edilir.

İftitah Tekbiri: "Allahuekber" diyerek eller bağlanır ve içinden Sübhaneke okunur.

İlave Tekbirler: İmamla birlikte 3 kez tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır. Üçüncü tekbirde ise eller kaldırılır ve bağlanır.

Kıraat: İmam içinden Euzü-Besmele çeker, dışından Fatiha ve zammı sure okur. Ardından rüku ve secdeye gidilerek ikinci rekata kalkılır.

2. REKAT

Kıraat: İmam içinden Besmele çeker, dışından Fatiha ve zammı sure okur.

İlave Tekbirler: Rükûya gitmeden önce yine 3 kez tekbir alınır. Bu kez her üç tekbirde de eller yanlara salınır.Rükûya Geçiş: 4. tekbirde eller kaldırılmadan doğrudan rükûya gidilir.

Son Oturuş: Secdelerin ardından Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir ve namaz tamamlanır.

BAYRAM NAMAZI KADINLARA FARZ MI, VACİP Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalarına göre, kadınların bayram namazı kılması farz veya vacip değildir. İslam dininde bayram namazı yükümlülüğü; akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş, sağlıklı, hür ve mukim (yolcu olmayan) erkekler üzerine vaciptir. Ancak kadınlar, dilerlerse ve şartlar uygunsa cemaate katılarak bu manevi coşkuyu paylaşabilirler. Diyanet İşleri Başkanlığı, kadınların bayram namazına katılımı konusunda şu hususlara dikkat çekmektedir:

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Uygulaması: Asr-ı Saadet'te Hz. Peygamber, kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir. Hatta özel durumları (hayız halleri) nedeniyle namaz kılamayacak olan kadınların dahi namaz kılınan alanın bir kenarında durarak Müslümanların dualarına ve bayram sevincine ortak olmalarını istemiştir.

Müstehap Bir İbadet: Günümüzde kadınlar için bayram namazı, cemaatle kılınması durumunda sevabı bol, müstehap (güzel görülen) bir ibadet niteliğindedir. Kadınların camiye gitmelerine mani bir durum yoktur; aksine bayramın toplumsal birliğine katkı sağlamaları olumlu karşılanır.

Cami Şartları: Kadınların namaza katılabilmesi için camilerde kendilerine ayrılan uygun bölümlerin bulunması esastır. Eğer camide kadınlar için ayrılmış bir alan varsa, cemaate uyarak namazlarını eda edebilirler.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINABİLİR Mİ?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının geçerli olması için cemaat şartı olduğundan, kadınlar (veya namaza gidemeyen erkekler) bu namazı evde tek başlarına kılamazlar. Şâfiî mezhebinde ise cemaati kaçıran veya gidemeyen bir kimsenin bayram namazını tek başına kılması caiz görülür.