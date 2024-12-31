Yılbaşı gecesi okunacak dualar Diyanet | Peygamber Efendimiz'in yeni yıl duası

Yılbaşı gecesini dua ile geçirmek isteyenler, Yaradan'a yönelmenin getirdiği iç huzur ile yeni yıla başlangıç yapmak istiyor. Bu gece edilen dualar, geçmiş yılın tefekkürü ve yeni yılın niyetleriyle daha da anlamlı hale gelir. Hem bireysel hem de ailevi huzur için yapılan bu dualar, manevi bir yenilenme kapısı aralar. İşte Peygamber Efendimiz'in yeni yıl duası ve yılbaşı gecesinde okunacak dualar...

YILBAŞI GECESİ OKUNACAK DUALAR DİYANET

Yılbaşı gecesi Miladi takvime göre 31 Aralık olarak esas alınır. Ancak İslam dininde geçerli olan takvim Hicri takvimdir. Hicri takvim Ay yılına göre hesaplandığından her sene Hicri Yılbaşı tarihi değişmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'yılbaşı gecesi okunacak dua' başlıklı bir yazısı bulunmamaktadır. Ancak yeni yılda bereketi huzur ve hayır dilekleriyle çeşitli dualar edebilirsiniz.

Huzur ve Hayır Duası

"Allah'ım! Geçmişte yaptığım hatalarımı bağışla, eksiklerimi tamamla. Yeni yıla hayırla, bereketle ve huzurla adım atmayı nasip et. Kalbime sabır ve gönlüme sükûnet ihsan eyle. Ya Rab, doğru yolda sabit kıl ve bana hikmetini öğret. (Amin)"

Hayırlı ve Bereketli Bir Yıl İçin Sureler

Fatiha Suresi: "Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn."

Fatiha Suresi, her durumda okuyabileceğiniz, tüm dileklerinizi Allah'a arz edebileceğiniz en güçlü dualardan biridir. Yeni yılın bereketli ve hayırlı olması için bu sureyi okuyarak dua edebilirsiniz.

İhlas Suresi: "Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad"

İhlas Suresi, Allah'ın birliğini ve kudretini hatırlamak için ideal bir duadır. Maneviyatınızı güçlendirmek ve niyetlerinizi temiz bir kalple dilemek için okuyabilirsiniz.

Dileklerin Kabul Olması İçin Hadislerden İlham Alan Dua

Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Allah Teâlâ buyurur ki: Kulum, bana dua ettiği sürece ona cevap veririm." (Tirmizî, Daavât, 123) Bu hadisten ilhamla, şu şekilde dua edebilirsiniz:

"Rabbim! Sana açılan ellerimi boş çevirme. Kalbimde taşıdığım dilekleri hayırlısıyla kabul eyle. Senden gelen her şeye razıyım, bana sabır ve şükür nasip et. Gönlümü genişlet, işlerimi kolaylaştır ve hayatıma bereket ver. (Amin)"

Huzur ve Barış Dileyen Dua

"Allah'ım! Bana, aileme ve tüm ümmete huzur dolu bir yıl nasip et. Kalplerimize sevgi ve barış ek, kötü niyetlerden ve zararlı düşüncelerden bizi uzak tut. Sevdiklerimizle birlikte sağlık ve afiyet içinde bir ömür nasip eyle. (Amin)"

Kötülüklerden Korunmak İçin Dua

"Allah'ım! Senin rahmetine sığınıyorum. Beni ve sevdiklerimi her türlü kazadan, beladan, fitneden ve şeytanın vesvesesinden muhafaza eyle. Gözle görünen ve görünmeyen tüm kötülüklerden koru. (Amin)"

Tevbe ve Şükür Duası

"Rabbim! Geçmişteki hatalarıma tövbe ediyorum. Bana verdiğin nimetler için şükrediyorum. Yeni yılın her anını daha hayırlı, daha güzel işler için değerlendirmeyi nasip eyle. Şükreden bir kul olmayı ve sana daha yakın olmayı lütfeyle. (Amin)"

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN YENİ YIL DUASI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) yeni yıl için özel bir duası bilinmemektedir. Peygamber Efendimiz'in en sık ettiği 10 duayı yeni yıl için de okuyabliriz. İşte o dualar:

Enes b. Mâlik'in rivâyetine göre (RA) Hz. Peygamber (SAV) şu duayı söylerdi: "Allahım, âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve çok ihtiyarlığın çökkünlüğünden sana sığınırım. Kezâ ben kabir azabından da sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden de sana sığınırım!" (Buhârî, Daavât 38 - Tirmizî, Daavât 76)

Ebu Hureyre'den (RA) rivâyet edildiğine göre; Resulullah (SAV) şöyle dua ederdi: "Allah'ım, dört şeyden sana sığınırım: menfaat sağlamayan ilimden, (Allah'tan) korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duâdan sana sığınırım." (Müslim, Zikir 18 - Nesâî, İstiâze 2)

Ebu Hureyre (RA) buyurdu: "Resulullah (SAV) belânın meşakkatinden, şakanın erişmesinden, kazanın kötüsünden, düşmanların sevinmesinden Allah'a sığınır idi." (Buhârî, Daavât 27)

Ebu Hureyre'den (RA) rivâyet edildiğine göre; Resulullah (SAV) şöyle buyurdu: "Kim Allah Subhânehu'ya dua etmez (O'ndan dilekte bulunmaz) ise Allah o kimseye gazap eder." (Tirmizî, Daavât 3 - İbn-i Mâce, Duâ 1)

Enes bin Mâlik (RA) rivayet etti: Adamın biri, Peygamber'e (SAV) geldi ve "Ya Resûlallah!" dedi, "hangi duâ daha faziletlidir?" Resul-i Ekrem buyurdu ki: "Rabbinden afiyet, dünya ve ahirette selâmet dile!" Sonra Resul-i Ekrem'e ikinci gün geldi ve "Ya Resulallah!" dedi, "hangi dua daha faziletlidir?" Resul-i Ekrem ona aynı cevabı verdi. Sonra üçüncü gün Resul-i Ekrem'e geldi ve Resul-i Ekrem ona aynı cevabı vererek şöyle buyurdu: "Sana dünyada afiyet ve ahirette de afiyet verilirse şüphesiz felah bulmuş olursun." (Tirmizî, Daavât 88 - İbn-i Mâce, Duâ 5)

Cabir (RA) rivayet etti: "Herhangi bir kimse Allah'a dua ederse, günah için veya akraba ile münasebeti kesmek için dua etmedikçe Allah ona dilediğini verir veya onun (dilediği) kadar bir kötülüğü ondan önler." (Tirmizî, Daavât 8)

Zübeyr b. El Avvam (RA) rivayet etti: "Kulun varmış olduğu hiçbir sabah yoktur ki, bir münâdî, "Melik ve Kuddûs'u tesbih (tenzih) ediniz!" diye çağırmasın. (Tirmizî, Daavât 4)

Resulullah (SAV) şöyle dua ederdi: "Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım! Kalplerimizi Sana itaate yönelt!" (Müslim, Kader 17)

Hz. Ali (RA) rivayet etti: Resulullah (SAV) bana "Allah'ım! Beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl de!" buyurdu. (Müslüm, Zikir 78)

İbn Ömer (RA) rivayet etti: Resulullah sıklıkla "Allah'ım! Beni bağışla ve tövbemi kabul eyle. Çünkü Sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin." diye dua ederdi. (Ebû Davud, Vitr 26 - Tirmizi, Deavât 39)

Kaynak: Fikriyat.com