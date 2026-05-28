CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları devam etti!

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları devam etti!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından yeniden başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 01:35 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2026 01:47
A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları devam etti!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yer alan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı.

Basına kapalı idmanda milliler, ilk olarak fitness salonunda ısınmanın ardından kuvvet çalışması üzerinde durdu. Ardından sahaya çıkan oyuncular, pas ve top kapma çalışmaları sonrası taktiksel uygulama gerçekleştirdi.

Altay Bayındır, Arda Güler, Merih Demiral ve Zeki Çelik antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Hakan Çalhanoğlu, sahada bireysel antrenman programı dahilinde çalışırken, dizindeki sakatlığı nedeniyle idmana katılmayan Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine devam edildi.

Antrenmanı, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti. Başkan Hacıosmanoğlu ile Ayaz, idman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bayramlaştı.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta, 1 Haziran'da Chobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

G.Saray ve Bernardo arasında maaş pazarlığı!
Safi'nin hedefindeki golcü ortaya çıktı!
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
Türkiye-Cezayir hattında kritik temas: Başkan Erdoğan Tebbun ile görüştü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray’da savunmaya 50 milyon euro'luk hedef!
Muriqi G.Saray'ı reddetti F.Bahçe'yi seçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Senesi imzayı atıyor! İstanbul devleri peşindeydi Senesi imzayı atıyor! İstanbul devleri peşindeydi 01:25
Beşiktaş o ismi G.Saray'ın elinden kapıyor! Beşiktaş o ismi G.Saray'ın elinden kapıyor! 01:25
G.Saray'dan Beraldo bombası! Bonservisi... G.Saray'dan Beraldo bombası! Bonservisi... 01:25
Menajeri yeşil ışık yaktı! F.Bahçe ve G.Saray... Menajeri yeşil ışık yaktı! F.Bahçe ve G.Saray... 01:25
Ve Icardi'yi duyurdular! Transfer yolculuğu... Ve Icardi'yi duyurdular! Transfer yolculuğu... 01:25
G.Saray'da flaş gelişme! Görüşmeler tıkandı G.Saray'da flaş gelişme! Görüşmeler tıkandı 01:25
Daha Eski
G.Saray B planını yaptı! Osimhen ayrılırsa... G.Saray B planını yaptı! Osimhen ayrılırsa... 01:25
Fırtına'ya 18'lik genç yetenek! Fırtına'ya 18'lik genç yetenek! 01:25
F.Bahçe'de kritik eşik! Ederson... F.Bahçe'de kritik eşik! Ederson... 01:25
Bernardo Silva kararını verdi! Bernardo Silva kararını verdi! 01:25
Fırtına'dan Ahmetcan sürprizi! Fırtına'dan Ahmetcan sürprizi! 01:25
F.Bahçe'den Berke sürprizi! F.Bahçe'den Berke sürprizi! 01:25