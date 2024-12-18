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Haberler Haberler Teselli ikramiyesi ne kadar 2025? | Teselli ikramiyesi kimlere verilir? - Çeyrek, yarım, tam bilet teselli ikramiyesi

Teselli ikramiyesi ne kadar 2025? | Teselli ikramiyesi kimlere verilir? - Çeyrek, yarım, tam bilet teselli ikramiyesi

Milli Piyango İdaresi'nce yapılacak olan 2025 Büyük İkramiye çelişi için nefesler tutuldu. Yeni yılda zengin olma umuduyla bilet alan ancak büyük ikramiyeyi kazanamayan kişilerden bazılarına verilen teselli ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağı araştırılıyor. Belirli bir koşulu sağlayan biletlerin sahiplerine ödenen teselli ikramiyesi hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 19:00 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 19:10
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Teselli ikramiyesi ne kadar 2025? | Teselli ikramiyesi kimlere verilir? - Çeyrek, yarım, tam bilet teselli ikramiyesi

Büyük ikramiye çekilişi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Her yılbaşı gecesinde Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen çekiliş için biletlerini alan kişiler, büyük ikramiyeyi kendisinin kazanacağını umuyor. Ancak şans yalnızca 1 bilet sahibine gülerken bilet sahiplerinin tamamen eli boş dönmesini önlemek ve büyük ikramiyeyi kazanamayanlara moral vermek için teselli ikramiyesi uygulamaya kondu. Peki Teselli ikramiyesi nedir, kimlere verilir? İşte 2025 çeyrek, yarım, tam bilet teselli ikramiyesi...

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa teselli ikramiyesi ödenir. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2025?

Teselli ikramiyesi tutarı 31 Aralık 2024 Salı günü yapılacak çekilişte belli olacak.

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Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

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