Milli Piyango teselli ikramiyesi kazanan numaralar 2025 | MPİ büyük ikramiye teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da büyük heyecanla bekleniyor. Kazanan büyük ikramiye numaralarının yanı sıra ikramiyeyi 1 rakamla kaçıran bilet sahiplerine teselli ikramiyesi ödeniyor. Bu yöntem, büyük ikramiye sahibi olamayan bilet sahiplerine teselli olması adına uygulanıyor. Yılbaşı bileti alan vatandaşlar, teselli ikramiyesi çıkan numaraları merak ediliyor. İşte detaylar...

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MİLLİ PİYANGO TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR 2025

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı çekilişinde teselli ikramiyesi kazanan numaralar henüz belli olmadı. Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa teselli ikramiyesi ödenir. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

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ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2025?

Teselli ikramiyesi tutarı bu yıl 600 bin TL olarak belirlendi. Çeyrek bilete çıkması halinde teselli ikramiyesi 150 bin TL, yarım bilete isabet etmesi halinde ise 300 bin TL olarak ödenecek.

Çeyrek bilet: 150.000 TL Yarım bilet: 300.000 TL Tam bilet: 600.000 TL

2025 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Çekiliş akşam boyunca devam edecek ve saat 23.30'da amorti ve 600 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.30'dan itibaren belli olacak.

Bu yıl Milli Piyango 2025 çekilişinde tam bilet amortisi 600 TL, Yarım bilet amortisi 300 TL, çeyrek bilet amortisi ise 150 TL olarak belirlendi. Ayrıca 3.499 milyar TL olan ikramiyenin tamamına dağıtım garantisi verildi.