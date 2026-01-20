CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler ŞOK 21 Ocak 2026 aktüel ürünler listesi: Bu hafta ŞOK’ta neler var?

ŞOK Market, 21-27 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan yeni aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerini şaşırtmaya devam ediyor. Haftanın parlayan yıldızı Dyson Supersonic saç kurutma makinesi olurken Arzum marka küçük ev aletleri, Alpina ankastre set ve Philips buhar kazanlı ütü gibi dev markalar uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Sadece teknolojiyle sınırlı kalmayan ŞOK, mutfak araç gereçlerinden tekstile, temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar evinizin tüm ihtiyaçlarını "ŞOK Seviyoruz" sloganıyla karşılıyor. İşte 21 Ocak 2026 ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi ve öne çıkan fırsatlar....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 23:34
Pantene Şampuan Çeşitleri 400 ml: 135 TL
Pantene Saç Kremi Çeşitleri 275 ml: 120 TL
Johnson's Baby Bebe Yağı 200 ml: 60 TL
Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 g: 299 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set: 7.999 TL
Okka Minia Go Türk Kahvesi Makinesi: 1.499 TL
Arzum Mitost Izgara ve Tost Makinesi: 1.999 TL
Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü: 1.199 TL

Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti: 549 TL
Mikrofiber Yorgan Çift Kişilik: 429 TL
Mikrofiber Yorgan Tek Kişilik: 379 TL
Silikon Mikro Yastık: 109 TL

Porland Desenli Porselen Kase 4'lü: 399 TL
Porland Desenli Porselen Pasta Tabağı 4'lü: 499 TL
LAVA Çift Kulplu Döküm Izgara Tava 1.199 TL

Homend Plastik Çay Makinesi Siyah: 1.429 TL
Dyson Supersonik 1600 W Saç Kurutma Makinesi Fuşya: 11.699 TL
Samsung Beskope Jet Dik Süpürge: 24.399 TL
Dijitsu 174 L Buzdolabı 10.999 TL
Arzum El Blender Seti: 2.499 TL
Raks Mika Duvar Tipi Isıtıcı: 1.499 TL

