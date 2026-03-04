Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 26 bin 673 personel alımı şartları

Kamu hastanelerinde görev almak isteyen sağlık personeli için beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu kontenjan dağılımı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Farklı branşları kapsayan geniş çaplı alım planı sonrası adaylar, başvuru tarihleri, kadro detayları ve aranan şartlara odaklandı. Şimdi ise en çok merak edilen konu için "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Adaylar resmi duyuruyu beklerken, geçen yıl sürecin mayıs ayında başlamış olması bu yıl için de benzer bir tarih ihtimalini gündeme taşıyor.

Resmi açıklama yapılana kadar net bir tarih bulunmasa da, beklentiler başvuruların yine bahar aylarında alınacağı yönünde. Gözler şimdi Bakanlık tarafından paylaşılacak detaylı takvimde.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek geniş kapsamlı personel alımında; uzman doktorlardan pratisyen hekimlere, sağlık memurlarından ebe ve hemşirelere kadar pek çok meslek grubuna yer verilecek. Ancak adayların hangi şartları taşıması gerektiği, yayımlanacak resmi ilan ve başvuru kılavuzuyla netlik kazanacak.

Eğitim durumu, deneyim kriterleri ve başvuru usulüne dair tüm detaylar duyuruyla birlikte açıklanacak. Bu nedenle sürece dahil olmak isteyen sağlık çalışanları, resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 26 bin 673 personel alımı branş dağılımı şöyle:

Uzman Doktor: 22.983

Doktor: 3.652

Diyetisyen: 1

Ebe: 9

Hemşire: 2

Sağlık Teknikeri: 25