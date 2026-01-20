CANLI SKOR ANA SAYFA
TOKİ başvuru parası geri alma | TOKİ 5 bin lira nasıl geri alınır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı sürerken, hak sahibi olamayan binlerce vatandaş için başvuru ücreti iade süreci başladı. Başvuru aşamasında yatırılan 5 bin TL'lik tutarın ne zaman ve nasıl geri alınacağı, özellikle kura çekimleri tamamlanan illerden başvuruda bulunanlar için merak konusu oldu. Peki, TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yatar? Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden ücret iadesi nasıl sorgulanır? İşte paralarını geri almak isteyen adaylar için adım adım başvuru iade rehberi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 23:50
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri il il tamamlanmaya devam ediyor. Kurada asıl veya yedek listeye giremeyen vatandaşlar için yatırılan 5 bin TL'lik başvuru bedellerinin iadesi süreci işliyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, kura çekilişinin ardından hak sahibi olamayan vatandaşların ödediği tutarlar, herhangi bir hak kaybı yaşanmadan iade ediliyor. Vatandaşlar, başvurularını gerçekleştirdikleri bankaların (Ziraat Bankası veya Halkbank) ATM'leri, internet bankacılığı veya şubeleri üzerinden iadelerini alabiliyor. Ancak iade takvimi kura tarihine göre değişiklik gösterebiliyor. İşte TOKİ başvuıru ücreet iadesinin detayları...

TOKİ KİMLER ÜCRET İADESİ ALABİLİR?

TOKİ kura çekilişine katılan ancak asıl veya yedek hak sahibi olamayan her vatandaş başvuru ücretini geri alma hakkına sahiptir. İade süreci sadece kurada çıkmayanları değil, şu kişileri de kapsar:

  • Başvurusu İptal Edilenler: İkamet şartı, gelir sınırı veya üzerine kayıtlı konut bulunması gibi nedenlerle başvurusu geçersiz sayılanlar.
  • Vazgeçenler: Kura çekimi öncesinde başvurusunu kendi isteğiyle iptal edenler.
  • Yedek Listeye Giremeyenler: Kurada hem asıl hem de yedek listede ismi yer almayan tüm adaylar.

TOKİ başvuru parası geri alma

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ücret iadeleri, ilgili ilin veya projenin kura çekimi tamamen sona erdikten sonra başlar. Takvim şu şekilde işlemektedir:

  • Süre: Kura çekilişinin tamamlandığı tarihten itibaren genellikle 5 iş günü sonra iade işlemleri aktif hale gelir.
  • İstisna: Bazı projelerde yoğunluğa bağlı olarak bu süre 1 haftaya kadar uzayabilir.
  • Otomatik İade: Eğer başvuru bir banka hesabı üzerinden yapılmışsa, iade tutarı otomatik olarak o hesaba aktarılır.

TOKİ başvuru ücret iadesi sorgulama

ATM'DEN TOKİ İADE PARASI NASIL ÇEKİLİR?

Bankaya gitmeden, ATM üzerinden kartsız işlemle paranızı geri alabilirsiniz. İşte adım adım izlenecek yol:

Giriş: ATM'den "Giriş" veya "Kartsız İşlemler" menüsüne basın.

Menü: "Diğer İşlemler" sekmesi altındaki "TOKİ Başvuru İade" seçeneğine tıklayın.

Kimlik Doğrulama: T.C. Kimlik numaranızı ve başvuruda kullandığınız cep telefonu numaranızı girin.

SMS Onayı: Telefonunuza gelen 6 haneli doğrulama kodunu ATM ekranına yazın.

Ödeme: Ekranda görünen iade tutarını onaylayarak paranızı çekin.

TOKİ 5 bin lira nasıl geri alınır?

Halkbank Kullanıcıları Dikkat: Halkbank üzerinden başvuru yapanlar, bankanın resmi internet sitesindeki "TOKİ Başvuru İade" ekranına T.C. ve telefon numarası girerek paralarını kendi IBAN'larına doğrudan aktarabilirler.

ÜCRET İADESİ ALAMAYANLAR NE YAPMALI?

Kura üzerinden 10 iş günü geçmesine rağmen iadesini alamayan vatandaşlar şu adımları izlemelidir:

  • Banka Kontrolü: Başvuruyu hangi banka üzerinden yaptıysanız (Ziraat Bankası, Halkbank veya Emlak Katılım), o bankanın müşteri hizmetlerini arayın.
  • e-Devlet Kontrolü: "TOKİ Başvuru Sorgulama" ekranından başvurunuzun durumunu (İade edildi/Beklemede) kontrol edin.
  • TOKİ Hattı: Sorunun devam etmesi halinde 444 86 54 numaralı TOKİ iletişim hattını arayarak bilgi alabilirsiniz.

