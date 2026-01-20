CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City, Norveç'te buz kesti!

Manchester City, Norveç'te buz kesti!

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 23:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City, Norveç'te buz kesti!

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. ve 24. dakikalarda Kasper Högh ile 58. dakikada Jens Petter Hauge kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 60. dakikada Rayan Cherki'den geldi.

Manchester City'de Rodri, 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İspanyol futbolcu, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Bu karşılaşmayla birlikte Bodo/Glimt, Devler Ligi'nde 6 puana yükseldi. Manchester City ise 13 puanda kaldı.

Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer...
A.B.İ. Reklam
DİĞER
Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan'a hapis cezası!
Şam ve YPG arasında "Haseke" anlaşması! Abdi'ye 4 gün süre verildi... Mutabakatın detayları neler? | ABD uyardı: Entegre olun
Devler Ligi'nde 7. hafta! | CANLI
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rodri, G.Saray maçında cezalı! Rodri, G.Saray maçında cezalı! 23:06
Club Brugge 2. galibiyetini aldı! Club Brugge 2. galibiyetini aldı! 20:46
İşte Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları İşte Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları 20:02
A. Efes sonunu getiremedi! A. Efes sonunu getiremedi! 19:56
Fırtına'da Kasımpaşa mesaisi sürdü Fırtına'da Kasımpaşa mesaisi sürdü 19:46
G.Saray ve A. Madrid'den Arda paylaşımı! G.Saray ve A. Madrid'den Arda paylaşımı! 19:44
Daha Eski
A. Madrid hazırlıklarını tamamladı! A. Madrid hazırlıklarını tamamladı! 19:40
Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer... Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer... 18:31
Sörloth'tan transfer yanıtı! Sörloth'tan transfer yanıtı! 18:24
Trabzonspor transferi açıkladı! Trabzonspor transferi açıkladı! 18:07
Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı, borcu bitti mi? Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı, borcu bitti mi? 18:02
Devler Ligi'nde 7. hafta! | CANLI Devler Ligi'nde 7. hafta! | CANLI 17:43