Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 23:13
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Samsunspor'un da saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

