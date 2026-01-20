TOKİ Tokat kura çekilişi canlı izle! 3 bin 392 sosyal konut çekilişi saat kaçta?

TOKİ TOKAT KURA ÇEKİLİŞİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Karadeniz etabının önemli bir ayağı olan Tokat kuraları için geri sayım sona erdi. Şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişler, hem yerinde hem de dijital kanallar üzerinden takip edilebilecek. Ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlar, emekliler, gençler, engelliler ve şehit yakınları için ayrılan özel kontenjanların da netleşeceği bu büyük organizasyonda, asıl ve yedek hak sahipleri tek tek belirlenecek. Tokat'ın barınma ihtiyacına büyük katkı sağlayacak olan projenin kura sonuçları, aynı zamanda e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek. İşte TOKİ Tokat kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve tüm detayları...

TOKİ TOKAT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Tokat genelinde inşa edilecek 3 bin 392 konut için kura çekimi 21 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Tokatlı vatandaşların heyecanla beklediği kura maratonu saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda yapılacak olan bu şeffaf çekiliş, bölgedeki hak sahiplerini belirlemek adına büyük bir titizlikle yürütülecek. Kura süreci, Tokat Merkez başta olmak üzere Almus'tan Zile'ye kadar tüm ilçeleri kapsayacak şekilde planlandı.

👉TOKİ TOKAT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE👈

TOKİ TOKAT CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Kura çekimini yerinde takip edemeyecek olan vatandaşlar, heyecanlı anları dijital platformlar üzerinden anlık olarak izleyebilirler:

TOKİ Resmi YouTube Kanalı: Çekiliş, saat 13.00'ten itibaren TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden sesli ve canlı olarak yayınlanacak.

e-Devlet Üzerinden Takip: Adaylar, e-Devlet kapısına giriş yaparak arama kısmına "TOKİ kura" yazıp "Kurallı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sekmesinden isimlerini kontrol edebilirler. Sosyal Medya: TOKİ'nin resmi X (Twitter) ve Facebook hesapları üzerinden kura akışına dair anlık bilgilendirmeler paylaşılacak.

TOKAT'TA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Tokat genelinde konutların ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:

Tokat Merkez: 1.130 Konut

Erbaa: 600 Konut

Turhal: 500 Konut

Niksar: 350 Konut

Zile: 200 Konut

Reşadiye: 150 Konut

Almus: 140 Konut

Artova: 100 Konut

Pazar: 100 Konut

Yeşilyurt: 80 Konut

Sulusaray: 42 Konut

TOKİ TOKAT SÖZLEŞME SÜRECİ | KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPACAK?

Kurada ismi çıkan "Asıl" hak sahipleri, belirlenen takvim dahilinde konut sahibi olabilmek için Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamak zorundadır.

Sözleşme Tarihleri: Tokat kuralarının tamamlanmasının ardından, sözleşme imzalama sürecinin Şubat 2026 itibarıyla başlaması öngörülmektedir. Kesin tarihler TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden her ilçe ve proje bazlı olarak ayrıca ilan edilecektir.

Yetkili Bankalar: Tokat kuraları için başvuruların yapıldığı ve işlemlerin yürütüleceği ana bankalar; projenin niteliğine göre T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubeleridir. (Örneğin; Tokat Merkez projesi için Emlak Katılım, diğer ilçeler için Ziraat veya Halk Bankası temerküz şube olarak belirlenmiştir).

Peşinat Ödemesi: Sözleşme imzalama aşamasında konut bedelinin %10'luk peşinat tutarının ilgili banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

Taksit Ödemeleri: İlk taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren başlayacaktır.

SÖZLEŞME SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Bankaya giderken yanınızda bulundurmanız gereken temel evraklar şunlardır:

Kimlik Belgesi: T.C. kimlik kartı aslı ve fotokopisi.

Yerleşim Yeri Belgesi: e-Devlet'ten alınmış güncel ikametgah belgesi.

Gelir Belgesi: Hane halkı toplam gelirini gösteren güncel maaş bordrosu veya beyan belgesi.

Şehit Yakını/Gazi Belgeleri: Özel kontenjan kategorisinden hak sahibi olanlar için ilgili kurumdan alınmış hak sahipliği belgesi.

Kurada hak sahibi olup da ilan edilen tarihler arasında sözleşme imzalamayan, peşinatını yatırmayan veya gerekli belgeleri teslim etmeyen vatandaşlar haklarını kaybedecektir. Bu durumda hak sahipliği, yedek listedeki ilk kişiye devredilecektir.