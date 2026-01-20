CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler NBA Galatasaray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu

Galatasaray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu

Transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılı kulüp, Atletico Madrid'de ve West Ham Uited'da forma giyen 2 yıldız için tekliflerini iletti. Gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan duyrdu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 23:20 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 23:28
Galatasaray'dan 2 isme kiralık teklifi! Canlı yayında duyurdu

Galatasaray yönetiminin transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Listesindeki isimler için temaslarını sürdüren sarı kırmızılı kulüp, İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Thiago Almada için teklif yaptı.

A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu'nda Emre Kaplan'ın paylaştığı bilgilere göre, sarı kırmızılı kulüp Arjantinli oyuncu için İspanyol ekibine kiralık teklifini iletti.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynayacakları mücadele için İstanbul'a gelen İspanyol ekibiyle görüşen sarı kırmızılı kurmaylar transferi transferi resmiyete dökmek için çalışmalarını sürdürüyor.

DİĞER İSİM SOUNGOUTOU MAGASSA

Emre Kaplan, Galatasaray'ın kiralık teklifi yaptığı diğer ismin ise İngiliz ekibi West Ham United'da oynayan 22 yaşındaki Soungoutou Magassa olduğunu belirtti.

