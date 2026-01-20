CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Loto sonuçları 20 Ocak 2026 | Kazanan numaralar belli oldu

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto, bu hafta tamı tamına 102 milyon 320 bin 381 TL kazandırıyor. Haftanın talihlisinin belli olduğu çekilişle şans oyunu severlerden bir kişinin zengin olma hayalleri gerçeğe kavuşuyor. Her kolonda bulunan 60 numara içinden seçilen 6 rakamı tutturabilenin büyük ikramiyeye sahip olacağı Süper Loto'da, 20 Ocak 2026 Salı günü haftanın talihlisi ve kazanan numaralar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 21:36
Süper Loto her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca lira dağıtmaya devam ediyor. Haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar günleri) gerçekleşen çekilişte, kazanan numaralar merakla takip ediliyor. 6 bilen kimse olmaması halinde bir sonraki çekilişe devredilen büyük ikramiye, bu hafta 102 milyon lirayı aştı. Bu haftanın şanslı numaralarını sizler için haberimizde derledik. İşte 20 Ocak Salı Süper Loto sonuçları...

20 OCAK SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nin 20 Ocak Salı tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Haftanın talihlisi ve kazanan numaralar belli oldu.

SÜPER LOTO 20 OCAK KAZANAN NUMARALAR

6-26-32-43-48-54

Süper Loto kazanan numaralar 20 Ocak 2026

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

