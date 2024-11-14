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Haberler Haberler Bim aktüel katalog 15 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim aktüel katalog 15 Kasım | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim aktüel katalog 15 Kasım Cuma | Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 15 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 10:00
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