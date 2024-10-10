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Mavi Dil virüsü hastalığı nedir? | Mavi Dil virüsü insana bulaşır mı, belirtileri nelerdir?

Mavi dil hastalığı, özellikle ruminant hayvanları etkileyen viral bir enfeksiyondur. Hastalığa dair araştırma yapan vatandaşlar Mavi Dil virüsü hastalığı nedir? Mavi Dil virüsü insana bulaşır mı, belirtileri nelerdir? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 19:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 19:10
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Mavi Dil virüsü hastalığı nedir? | Mavi Dil virüsü insana bulaşır mı, belirtileri nelerdir?

Culicoides cinsi sineklerin ısırıkları yoluyla bulaşan bluetongue virus tarafından oluşturulan mavi dil hastalığı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Mavi dil hastalığı, hayvanların sağlığını etkileyerek tarımsal üretimi de olumsuz yönde etkileyebilir. Hastalığın kontrolü için aşılama ve sineklerle mücadele önemli stratejilerdir. Peki, Mavi Dil virüsü hastalığı nedir? Mavi Dil virüsü insana bulaşır mı, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

MAVİ DİL VİRÜSÜ HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani geviş getirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.

MAVİ DİL HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Mavi dil hastalığı tüm geviş getiren hayvanlarda görülebilir. Mavi dil hastalığı virüsü "Tatarcık" olarak bilinen sokucu sineklerin hasta hayvandan emerek aldıkları kanda bulunur ve aynı sineğin sağlıklı bir hayvandan kan emmesi sonucu sağlam hayvana geçer.

MAVİ DİL VİRÜSÜ İNSANA BULAŞIR MI?

Mavi dil hastalığı, hasta hayvanlara temas etmekten veya bu hayvanların sütünden, yününden insanlara bulaşmaz.

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Yüksek ateş.

- Fazla miktarda tükrük salgısı ve salya akıntısı,

- Önce şeffaf seröz sonra irinli mukoprulent burun akıntısı,

- Solunum güçlüğü ve kesik kesik nefes alma,

- Ağız, dudaklar, yüz, göz kapakları ve kulaklarda ödeme doğru gelişen hiperemi ve konjesyon

- Ağız mukozasında ülserasyon ve nekrozlar,

- Dil, hiperemik ve ödematöz, hastalığın ilerleyen basamaklarındaysa siyanotik (mavi), şişmiş ve bazen de ağızdan dışarı sarkmış görülebilir,

- Tırnakların koroner bandında hiperemi sonucu kırmızılaşma,

- Hiperemi, kasıklar, perineum ve koltuk altlarına yayılabilir,

- Ayaklarda görülen pododermatitis ve myositis topallığa yol açabilir,

- Ciddi durumlarda Torticollis,

- Yavru atma ve malforme kuzu doğumları,

- Pneumonia komplikasyonları

- Zayıflama

- 8-10 gün içinde ölüm veya kıllarda dökülme (alopecia), kısırlık ve büyüme geriliği ile seyreden uzun bir nekaat dönemi ile iyileşme.

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