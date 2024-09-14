MEVLİD KANDİLİ NAMAZLARI DİYANET | Mevlid Kandili'nde kılınacak namazlar hangileri?

MEVLİD KANDİLİ NAMAZLARI DİYANET | Mevlid Kandili, Müslümanlar için özel bir ibadet gecesi olarak kabul edildiğinden, bu geceyi ibadetle değerlendirmek isteyen kişiler bazı nafile namazları kılabilirler. Ancak Mevlid Kandili'nde özel bir farz veya sünnet namazı kılma zorunluluğu yoktur. Mevlid Kandili, İslam dünyasında sevgi, barış ve birlik mesajlarıyla dolu anlamlı bir gün olarak kabul edilir. İşte Mevlid Kandili'nde kılınabilecek nafile namazlardan bazıları...

MEVLİD KANDİLİ KILINACAK NAMAZLAR

Mevlit Kandili'nde kılınması önerilen namazlar vardır. Tesbih Namazı kılınmalı ve Hatm-i Enbiya yapmanız gerekîr. Tesbih namazına şu şekilde niyet edilir:"Yâ Rabbi, niyet eyledim rızâ-yı şerîfin için tesbîh namazına. Yâ Rabbi, bu gece teşrîfleriyle âlemleri nûra gark ettiğin Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle." Allâhü Ekber, diyerek namaza başlanır.

Namazda Fatiha-i şerifeden sonra zammı sure olarak isten veya bilinen herhangi bir dua okunmalı.

Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Öte yandan şu namazların da Mevlid Kandili'nde kılınabileceğine ilişkin din alimlerinin tavsiyeleri mevcuttur:

Tahajjud Namazı: Mevlid Kandili gecesinde gönüllü olarak kılınabilecek en yaygın namazlardan biri Tahajjud namazıdır. Gece uykusundan kalkarak kılınan bu namaz, kişinin dua etmesine, ibadet etmesine ve Allah'a yakın olmasına vesile olabilir.

Gece İbadeti (İhya): Bazı camilerde veya evlerde Mevlid Kandili özel programları düzenlenir. Bu programlar, gece boyunca Kur'an okumaları, ilahi ve kasidelerin söylenmesi gibi ibadetler içerebilir.

Duha Namazı: Duha namazı, sabah namazından sonra güneş yükselmeden önce kılınan bir nafile namazdır. Mevlid Kandili'nde bu namazı kılmak da yaygın bir uygulamadır.

Cuma Gecesi Namazı (Salat al-Jumu'ah): Mevlid Kandili bir Cuma gününe denk geliyorsa veya Cuma gecesi olarak kabul ediliyorsa, Cuma gecesi namazı kılınabilir.

MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur. Sonra: "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir: Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.

Salavatlar: Peygamber Hz. Muhammed'e salat ve selam göndermek için çeşitli salavatlar okunabilir. Örneğin "Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed" şeklindeki dua ve salavatlar.

Tevhit Duası: "La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah" gibi tevhid duası çekmek, Allah'ın birliğini ifade eder.

İstiğfar Duası: Günahları affetmek ve tövbe etmek için istigfar duası okunabilir.

Rızık ve Bereket İçin Dua: Rızık, bereket ve iyiliklerin artması için dua edilebilir.

Ölüler İçin Dua: Mevlid Kandili aynı zamanda ölüler için dua etmek için bir fırsat olabilir. Ölen yakınlarımızın ruhları için dua edebiliriz.

Şükür Duası: Allah'a nimetleri için şükretmek ve daha fazla nimetler istemek amacıyla şükür duaları okunabilir.

Kur'an'dan Ayetler: Kur'an'dan bazı ayetler okunabilir. Özellikle Mevlid Kandili'nde Hz. Muhammed'in doğumu ile ilgili ayetler okunabilir.